Ruscalleda tanca el restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar després de 30 anys als fogons

La xef Carme Ruscalleda ha anunciat el tancament del restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar (Maresme), després de 30 anys de servei. L'últim servei del Sant Pau serà el pròxim 27 d'octubre, que ja està "ple i amb llista d'espera". Ruscalleda ha explicat a l'ACN que ha pres la decisió per "reorientar" la seva trajectòria professional i sabent "tancar una història d'èxit" abans que pogués perdre la il·lusió o la força. Ruscalleda avisa que el tancament del Sant Pau "no és una jubilació", ja que manté els seus compromisos amb el restaurant homònim de Tòquio i el Mandarín Oriental de Barcelona. La xef, però, centrarà els seus esforços en dotar de contingut el departament Cuina Estudi amb el que, per exemple, durant aquests mesos de juliol i agost obre un 'restaurant pop-up' a Montecarlo. "Treballarem pels altres", conclou.

És una decisió "lícita, natural i vital". Després de 50 anys de carrera, 30 dels quals als fogons del restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar, Carme Ruscalleda ha decidit tancar l'icònic restaurant maresmenc, obert el 1988, i que des de que l'any 1991 va entrar a la galàxia Michelin no ha deixat de créixer. Als noranta rebia la primera i segona estrella i des de 2006 el Sant Pau era un dels pocs restaurants al món amb tres estrelles Michelin.

Ruscalleda explica que ha arribat el moment de tancar aquesta història d'èxit i reorientar el seu futur professional al costat de la seva parell, Toni Balam, que l'ha acompanyat, també professionalment, al llarg d'aquest mig segle de carrera. "Ja portem 50 anys treballat plegats i abans de perdre la il·lusió i la força hem de tancar la història i mantenir la il·lusió per continuar", explica.

"Tanquem amb les reserves plenes i llista d'espera. Farem un servei normal amb qui ja ho havia reservat", explica Ruscalleda. Aquest darrer servei serà el 27 d'octubre i, tot i que a primera hora del dia encara es podia accedir a la web per reservar altres dates, a hores d'ara el motor de reserves de la web del Sant Pau ja no ho permet.

A partir d'aquella data, el Sant Pau tancarà portes per tornar a obrir, en un futur, reconvertit en una altra cosa. La filla de Ruscalleda i Balam heretarà el local per convertir-lo en un altre negoci. El Sant Pau, però, ja serà història. El futur de Ruscalleda no s'allunyarà gaire dels fogons, però sí manté que la prioritat no serà engegar cap altre projecte de restaurant propi.

Ruscalleda mantindrà els seus compromisos amb el Sant Pau de Tòquio i el Mandarín Oriental de Barcelona, que té als fogons el seu fill Raül Balam. A més, es dedicarà a dotar de contingut el departament Cuina Estudi per fer "col·laboracions foranies" a través de totes les "propostes que no han deixat d'arribar" per a treballar pels altres.

En aquesta línia, Ruscalleda ja tenia previst obrir aquests mesos de juliol i agost un 'restaurant pop-up' a l'Odyssey de Montecarlo.