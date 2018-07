Santamaría s'imposa a Casado per 1.546 vots a la primera volta de les primàries

L´exvicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáez de Santamaría s´ha imposat finalment al vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, a la primera volta de les primàries del PP, on ha obtingut 21.513 vots (36,95%), només 1.546 més que el seu perseguidor immediat, que n´ha obtingut 10.967 (34,30%). És el resultat d´una llarga nit de recompte que ha començat guanyant amb comoditat Pablo Casado i que ràpidament ha relegat a la tercera posició la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, que s´ha quedat amb 15.090 vots (26%), però on Sáenz de Santamaría ha anat recuperant posicions. Després dels tres més votats hi ha José Manuel García-Margallo, que ha obtingut 680 vots, José Ramón García Hernández, amb 669 vots, i Elio Cabanes, amb 185. Sáenz de Santamaría revertit el marcador a última hora gràcies als vots d´Andalusia i el País Valencià, on s´ha imposat clarament. A Catalunya Casado ha guanyat amb 736 vots, gairebé el doble que María Dolores de Cospedal, que n´ha obtingut 371, i Sáenz de Santamaría, amb 296.

És el resultat d´una jornada d´alta participació en què ha votat el 87% dels militants que s´havien inscrit al procés i que segons el president del Comitè Organitzador, Luis de Grandes, ha transcorregut amb "normalitat" malgrat que han existit denúncies d´irregularitats que no s´han arribat a formalitzar.

Sáenz de Santamaría s´ha imposat a territoris clau amb un alt nombre d´afiliats com Andalusia, on gairebé ha doblat Casado, Castella-Lleó, el País Valencià, les Balears, el País Basc i les Illes Canàries. Per contra, Casado ha obtingut suports importants a Madrid, Múrcia i ha quedat en segona posició a bona part de les demarcacions. De Cospedal ha guanyat a Castella-La Manxa, el seu feu, i a Galícia.

El frec a frec en el resultat deixa obertes ara dues opcions. Sáenz de Santamaria i Casado són els dos únics finalistes que han passat el tall i poden pugnar ara per la victòria al Congrés Extraordinari dels dies 20 i 21 de juliol, on 3.184 compromissaris (522 nats, és a dir, càrrecs del partit) decidiran finalment el nom del nou president o presidenta.

També poden optar per una llista conjunta on caldria veure si reserven algun paper per a les candidatures perdedores, i quin és el futur de María Dolores de Cospdal. En cas que concorrin per separat caldrà veure per quin candidat es decanten els compromissaris de les demarcacions que aquest dijous han votat majoritàriament a María Dolores de Cospedal, unida a Sáenz de Santamaría per una antiga rivalitat política que s´ha traslladat també a aquestes primàries.

Tan el candidat José Ramon García com l´exministre Margallo han comparegut a la se del PP després de l´anunci dels resultats. El primer ha demanat un esforç per a la integració dels perdedors en el projecte que acabi elegit al Congrés Extraordinari, mentre que Margallo ha apuntat que espera confrontació en aquesta cita. "Un partit és unit quan hi ha confrontació i espero una segona volta on competeixin els projectes i que guanyi el millor", ha dit.



De Cospedal: "No aspiro a cap responsabilitat al PP"



La secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, també ha demanat als guanyadors que obrin "un període de reflexió" per arribar "als acords necessaris per tenir un PP el més unit possible" i "el més representatiu que pugui ser del centre-dreta espanyol" des de la "moral de victòria" per "guanyar les eleccions". Ha agraït el 26% de suports rebuts i ha advertit que ja no aspira a "cap responsabilitat ni càrrec al PP", perquè "una altra cosa em semblaria improcedent". "N entorpiré el camí del pròxim president del partit", ha conclòs.



Pablo Casado desestima la llista única i apel·la als vots de Cospedal



El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha destacat la "unitat" del partit i ha felicitat Soraya Sáenz de Santamaría pels seus resultats, però ja ha apel·lat al suport dels afiliats que s´han decantat per les opcions que no han passat a la segona volta, en referència especialment al 26% que ha votat Cospedal. "Defensaré aquesta candidatura fins el final", ha afirmat, perquè "els dos que passem a la segona volta tenim un resultat molt igualat". En aquest marc ha assegurat que la seva ja és una proposta d´integració. "A la meva candidatura hi cap tot el partit, perquè represento un projecte on tothom s´hi pot sentir identificat", ha afirmat abans de recordar que ha treballat "molts anys" amb Cospedal i de la mà, també de Margallo i José Ramón García Hernández. En aquest sentit ha obert la porta a integrar De Cospedal a la seva candidatura i ha anunciat que li plantejarà perquè tots dos coincideixen "en l´essencial".



Sáenz de Santamaría emplaça Casado a fer un "esforç d´integració i unitat"



La guanyadora d´aquesta primera fase del procés del primàries del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha emplaçat Casado, a fer un "esforç de generositat, d´integració i unitat" i configurar amb ella –i amb altres candidats- una llista única per concórrer al Congrés Extraordinari del PP dels dies 20 i 21 de juliol, on els compromissaris elegiran entre ells dos el pròxim president del partit. En roda de premsa després de l´anunci dels resultats, ha promès actuar amb la "mà estesa i en positiu" per "escoltar" el partit. "Ha guanyat el PP, aquí no ha perdut ningú, hem guanyat tots", ha dit abans de dirigir-se a Casado –amb qui ha parlat breument- per demanar-li que s´avingui que tots dos "ofereixin junts" una proposta per al PP. Ha apel·lat també a la resta de candidats, amb qui parlarà, perquè "aquí no sobra absolutament ningú". En tot cas ha afirmat que "es deixarà la pell en les pròximes setmanes per guanyar el Congrés del partit i ser la presidenta del PP". "Amb generositat i unitat guanyarem tots, guanya el PP i Espanya", ha dit. En aquest sentit ha apuntat que vol obrir un "diàleg molt ampli" amb Casado per fer possible la "unitat" i la "integració", tot i que no ha concretat càrrecs que podria oferir al seu actual contrincant.