Valtonyc repareix a Bèlgica i diu que confia en la seva justícia

El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, Valtonyc, va reaparèixer ahir davant els mitjans per primera vegada des que fugís a Bèlgica per no ingressar a la presó i va mostrar la seva confiança en la Justícia belga, perquè «ha demostrat ser independent» i estar «al costat dels drets humans i dels drets fonamentals».

«Confio plenament en la Justícia belga perquè ha demostrat ser una Justícia independent i està al costat dels drets humans i dels drets fonamentals», va expressar en una roda de premsa conjunta amb el professor universitari, filòsof i escriptor belga Lieven De Cauter. «Espero que entenguin que només són unes cançons, que no he fet res més i que no sóc cap perill i que és llibertat d'expressió», va afegir en la mateixa compareixença, que va tenir lloc el mateix dia en què es va presentar davant el jutge d'instrucció que tramita l'ordre de detenció i lliurament emesa per l'Audiència Nacional.

Segons va explicar el cantant, es va presentar davant el magistrat al voltant de 2/4 de 10 del matí i va sortir a les 11. El jutge va decretar llibertat per al raper mentre es resol l'euroordre, encara que no podrà abandonar el país i haurà de comunicar a les autoritats belgues qualsevol canvi de domicili.

Valtonyc va manifestar que l'estratègia de defensa es basarà a al·legar llibertat d'expressió i, segons la seva versió, la fiscalia belga encara no ha pres una decisió sobre si els delictes que se li imputen són equiparables a delictes en la legislació belga. «La fiscalia ho està estudiant», va dir.

Preguntat directament per si es penedeix d'haver animat en un concert a matar un guàrdia civil, el raper va contestar que no, i ho va argumentar dient que «formava part d'una actuació». «Estava dalt d'un escenari, estava fent una performance i no crec que dir jo que matin un guàrdia civil suposi cap tipus de perill», va defensar.

En l'àmbit general, el raper sí que va confessar que es penedeix d'algunes lletres, per exemple masclistes, en què «atacava» dones «per la seva condició de dona, però no per la seva condició de classe o ideològica».

Valtonyc també va explicar que manté una relació «amistosa» amb el que ha qualificat com el «Govern de la república» català, però va negar que hi hagi també una relació econòmica per pagar els costos de ser a Bèlgica.