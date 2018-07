Dos nous assassinats eleven a 19 les dones mortes per violència de gènere enguany

Les dues dones que van ser assassinades ahir a Madrid i a La Felguera (Astúries) presumptament a mans de les seves parelles o exparelles eleven a 19 el nombre de víctimes mortals per violència de gènere en el que va d'any, segons consta en l'última actualització del ministeri d'Igualtat realitzada ahir. La Policia Nacional va detenir ahir un home per la mort violenta d'una dona en el districte madrileny de Tetuan. Era l'exparella de la víctima i tenia una ordre d'allunyament. D'altra banda, un home va matar presumptament la seva dona en el seu habitatge del barri de la Campa, a La Felguera, i posteriorment es va tirar per la finestra i va morir. S'ha constatat que no hi havia denúncies prèvies registrades entre el matrimoni.

Les dues dones han estat comptabilitzades oficialment en el balanç de víctimes, segons el qual no consta que cap tingués filles o fills menors d'edat, de manera que el nombre d'orfes per violència de gènere es manté en 12. Del total d'assassinades en el que va de 2018, només quatre havien presentat una denúncia prèvia contra el seu agressor, i dues d'elles van decidir no continuar amb el procediment. Les altres dues, entre les quals hi ha la dona assassinada a Madrid, l'exparella tenia una ordre d'allunyament.