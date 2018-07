L'ANC i Òmnium han descartat portar la mobilització del'11-S davant deles presons

En la roda de premsa de presentació de la mobilització d'aquest any, que va tenir lloc davant del Palau Reial, punt d'inici de la manifestació del setembre, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va descartar centrar les mobilitzacions a les presons de Lledoners –on hi ha Junqueras, Romeva i els Jordis– i Puig de les Basses de Figueres –on hi ha Dolors Bassa i Carme Forcadell– perquè consideren que la «repressió política no pot tenir com a conseqüència renunciar als objectius polítics». «No hauria de fer que oblidem l'objectiu de fer efectiva la república catalana», va insistir la president de l'Assemblea en la presentació de la mobilització prevista per a l'11 de setembre d'enguany.