L'Estat porta al Constitucional la moció del 9-N aprovada pel Parlament

El Govern central impugnarà al Tribunal Constitucional la moció aprovada aquest dijous pel Parlament català per ratificar-se en els objectius de la resolució independentista del 9 de novembre del 2015, que ja va ser suspesa pel mateix TC.

Així ho va anunciar la portaveu de l'Executiu, Isabel Celaá, que va precisar que el recurs es presentarà tan aviat com el Govern central rebi el preceptiu informe del Consell d'Estat, que ja ha estat sol·licitat. Aquesta impugnació, va explicar Celaá, es fa «en defensa de la Constitució i de l'Estatut», i no pretén afectar la determinació que manté el Govern de seguir intentant una sortida política al conflicte a Catalunya.

La moció aprovada el dijous al Parlament amb els vots de JxCat, ERC i la CUP ratifica els objectius polítics d'una declaració anterior del 2015, per la qual es proclamava l'inici d'un procés unilateral de creació d'una república catalana independent en què es desobeiria –no hi hauria subordinació, segons el seu llenguatge– la resta d'institucions espanyoles, entre elles el TC.

Abans de conèixer la resposta del sector independentista al recurs, Celaá subratllava que, amb independència de l'anunciat recurs, l'Executiu central manté «grans esperances» en que surti bé la trobada programada entre el president Pedro Sánchez i el cap de la Generalitat, Quim Torra, aquest dilluns, 9 de juliol, al palau de la Moncloa.

Sánchez té la intenció de presentar en aquesta trobada a Torra una agenda carregada d'iniciatives i projectes que interessen a «la totalitat» dels catalans i que tenen a veure amb inversions en aquesta comunitat, transferències i amb la intenció de reduir la quantitat de litigis al TC que enfronta l'Estat amb Catalunya.

Tots aquests temes, que ha refusat desgranar abans de dilluns que ve, podran desenvolupar-se en comissions bilaterals entre el Govern espanyol i la Generalitat previstes en l'Estatut i que romanen inactives des del 2011.

«Portem força, il·lusió, fermesa en relació a aquesta reunió i esperem la reciprocitat», va resumir la portaveu, que ha esperat que així ho entenguin la resta de forces polítiques a Catalunya i decideixin transitar per la mateixa setmana al costat de l'Executiu espanyol.

Però Torra ja ha dit per activa i per passiva que vol parlar amb Sánchez de com culminar el procés d'independència iniciat ja a Catalunya.

El Govern central no li impedirà que plantegi a la Moncloa el que consideri convenient, però lha advertit, com va recordar ahir Celaá, que «el dret d'autodeterminació no existeix» en la Constitució, com tampoc en cap altra carta magna d'«estats democràtics homologables» a Espanya.

El dret internacional, va apuntar, només reconeix l'exercici del dret d'autodeterminació per a «pobles colonitzats o vexats». Per tant, aquesta reivindicació de l'independentisme català «no té cap recorregut», va insistir.

La portaveu va assenyalar que el president del Govern central està disposat a celebrar reunions posteriors amb Torra, però també ha deixat clar que per a això serà necessari que la primera surti bé.

«Sánchez escoltarà i, a continuació, analitzarà i actuarà», va indicar Celaá, que va subratllar que el Govern central hi és per l'«obertura d'espais de diàleg» amb la Generalitat, però espera alguna cosa a canvi. «Esperem, en reciprocitat, intel·ligència política per part de Torra», va destacar.