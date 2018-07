La manifestació de la Diada recorrerà la Diagonal i reclamarà la república

La manifestació de l'Onze de Setembre aquest any pretén omplir l'avinguda Diagonal de Barcelona. El recorregut que plantegen l'ANC i Òmnium Cultural uneix el Palau Reial amb la plaça de les Glòries. Així ho van explicar els responsables de les entitats sobiranistes ahir en roda de premsa.

El lema escollit per aquest any és «Fem la república catalana», amb la mirada posada també al primer aniversari de l'1-O.

De fet, la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, va assegurar que volen sortir al carrer aquest setembre per demanar que es faci «efectiu el mandat de l'1-O». «Fem una crida que tots els que van sortir a votar ens acompanyin. La societat organitzada ha empès per arribar fins aquí, ens hem de tornar a conjurar col·lectivament per acabar la feina, fer el cim d'una vegada per totes», va reclamar. La samarreta d'aquest any serà de color corall, com les brides de les urnes de l'1-O, van explicar.

Per això va fer una crida a sumar-se a la mobilització d'aquest setembre, tenint present, va dir, que és «l'apoderament popular allò que ha fet canviar les coses» als darrers anys al sobiranisme. «Com més gent expressi aquesta necessitat, aquesta exigència, aquest suport, millor», va resoldre Paluzie. I va respondre en termes semblant en ser preguntada si tem per una desmobilització: ho va negar i va defensar que «és el moment de sortir als carrers per deixar clar quina és la voluntat política de la ciutadania», va sentenciar. També la vicepresidenta d'Òmnium, la igualadina Marina Llansana, va reivindicar aquesta Diada com una jornada «especial» de cara al primer aniversari de l'1-O. «Una fita que cal commemorar gràcies a la dignitat, la perseverança i la valentia dels ciutadans que van fer possible poder votar en un referèndum». En aquest sentit ha demanar celebrar-ho, però també denunciar «les càrregues policials i les imatges tristíssimes» de l'1-O. Per tot plegat, Llansana es va mostrar convençuda que la manifestació de la Diada tornarà a «desbordar els carrers», i de forma «pacífica i cívica», però en un context de «repressió brutal». «Serà una Diada de reivindicació i drets fonamentals», va concloure.

Un dels elements que explícitament farà referència a l'1-O durant la manifestació de l'11 de setembre serà el color corall fluorescent de la samarreta. Segons els organitzadors, correspon al color de les brides de les urnes que es van fer servir aquell diumenge. A la samarreta d'aquesta Diada, que deixa enrere el groc, també hi han col·locat una imatge del Pedraforca, una muntanya «simbòlica» que pretén reivindicar «l'esforç col·lectiu i la solidaritat que cal per superar els obstacles i arribar al cim», va insistir Elisenda Romeu, que coordina la comissió de mobilització.

Al llarg dels propers dies, les entitats sobiranistes obriran una pàgina web per tal de facilitar les inscripcions i per donar més detalls sobre la manifestació de la Diada d'aquest any.