Ruscalleda tancarà el restaurant Sant Pau el proper 27 d'octubre

El restaurant Sant Pau de la xef Carme Ruscalleda, amb tres estrelles Michelin, tancarà el pròxim 27 d'octubre, 30 anys després de la seva obertura.

Així ho expliquen en un comunicat la mateixa Ruscalleda i el seu marit, Toni Balam, que aclareixen que el tancament del Sant Pau no significa que es jubilin, sinó que «reinventarem els nostres compromisos professionals i a donar més recorregut, contingut i futur al nostre departament Cuina Estudi». En aquest sentit, recorden que el 2017 van ampliar el compromís professional amb l'hotel Mandarin Oriental de Barcelona, on el seu fill Raül Balam regenta el restaurant Moments, de dues estrelles Michelin, i «ens motiva la complexitat d'organitzar la gastronomia d'un hotel que treballa per i per a l'excel·lència».

Ruscalleda va obrir el 2004, de la mà de l'empresari Yuji Shimoyama, el restaurant Sant Pau de Tokio, que va obtenir dues estrelles Michelin, fet que la va convertir en la cuinera més llorejada del món, en acumular set estrelles en la famosa guia gastronòmica. Ruscalleda i Balam recorden que el Sant Pau de Sant Pol de Mar va néixer el juliol del 1988 com a evolució del delicatessen en el qual havien convertit la seva botiga familiar, i va ser el resultat de «la suma de la força de dos emprenedors, de la complicitat familiar, del magnetisme inspirador de la cultura culinària local i de l' staff professional que ens acompanya».

«Després de decidir travessar el carrer el 1988, des de la botiga al Sant Pau, hem recorregut un camí excitant i estimulant, un viatge professional amb unes maletes carregades de compromís, treball, honestedat, creativitat, enginy i il·lusió. Sentiments personals i professionals que continuen acompanyant-nos», expliquen en la seva nota pública. Es mostren «feliços en observar la creativitat del nostre fill Raül Balam», des del 2009 al front del restaurant Moments, a l'hotel Mandarin Oriental, i recorden que el 2017 van ampliar el seu compromís amb l'establiment per assumir la totalitat del seu servei gastronòmic.

En una entrevista a Efe a principi d'aquest any, Ruscalleda reconeixia que «evidentment és un repte que ens costa; és dur i laboriós tirar endavant la gastronomia d'un hotel amb un servei de 24 hores els 365 dies de l'any».