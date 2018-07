Alerten d'un «límit de temps» per salvar els nens tailandesos atrapats

n Hi ha un «límit de temps» per poder salvar els 12 nens tailandesos i el seu entrenador atrapats des de fa dues setmanes en una cova inundada al nord de Tailàndia abans que comencin les pluges torrencials, segons va advertir ahir el líder de la missió de rescat als mitjans de comunicació.

L'advertència es va produir un dia després que un membre dels Navy SEAL, la Marina tailandesa, perdés la vida durant les tasques de rescat quan va quedar-se sense oxigen a l'interior de la cova. El que va començar com una excursió a la cova de Tham Luang amb motiu de la celebració de l'aniversari d'un dels menors va convertir-se en una de les missions de rescat més difícils que s'han hagut de portar a terme al país.

Els menors atrapats van transmetre paraules d'afecte i ànim als seus pares i van demanar als seus professors que no els posin gaires deures, en les seves primeres cartes a l'exterior. «El que volem dir: els nens diuen que no us preocupeu. Tots som forts. Quan surtin voldran menjar molt i tornar a casa el més aviat possible. Mestre, no ens posis gaires deures!», diu la missiva, escrita pel professor que està atrapat amb ells i entregada als bussejadors, que els van donar queviures i mantes.

«Vull dir als pares que els nens es troben bé. La gent s'està ocupant molt bé d'ells i prometo que els cuidaré tan bé com pugui. Gràcies a tots per l'ajuda. I ho sento molt», va escriure el professor dels nens en la missiva, recollida per la Marina tailandesa i traduïda per la cadena britànica BBC.



La missió de Musk

Tailàndia va dir que dos membres de l'equip d'enginyers enviats pel multimilionari Elon Musk van arribar dissabte per ajudar en els esforços per rescatar els 12 nens. Musk, que va estudiar física, va proposar idees a Twitter, com ara utilitzar una bomba de pressió de Kevlar de doble capa o un tub inflable llarg d'aire per penetrar en els estrets passadissos i proporcionar un conducte de rescat. Els tubs i les beines s'estan construint als EUA, va dir un portaveu. Alguns materials viatgen amb l'equip i d'altres seran enviats expressament.