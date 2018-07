Casado descarta unir-se a Santamaría i ja prepara l'aliança amb Cospedal

n El candidat a la presidència del PP Pablo Casado va descartar unir forces amb la també candidata Soraya Sáenz de Santamaría i va recordar que el 63% dels afiliats i inscrits no han donat suport a ella, ja que no van votar la candidatura que per «estret marge» ha quedat en primer lloc.

Precisament, va destacar que hi ha dues candidatures, la seva i la de Santamaría, que han quedat «a tot just el 2% de diferència» i que la resta de candidatures van sumar «gairebé el 30%».

«Hi ha una desinformació sobre el procés i les normes d'aquest congrés. Escoltar els mateixos que les han aprovat criticar-les és una mica complicat d'entendre», va apuntar Casado, alhora que va explicar que el Congrés «té dues voltes, amb el mateix cos electoral i els mateixos inscrits».

Així ho va manifestar ahir en declaracions als mitjans després de participar en un homenatge a les víctimes del terrorisme al parc del Retiro de Madrid, on va incidir que «no es poden canviar a meitat de partit» i que «cal jugar la segona part».



Pole position

«Això és com una pole position», a la primera volta es selecciona les dues persones que han de ser votades, per després triar quina serà el president», va destacar.

Per això, va subratllar que les normes del congrés les van proposar «aquells alts càrrecs de la direcció nacional que ara estan donant suport que hi hagi una llista d'unitat». «No dic que no hi hagi una unitat, he estat el primer candidat que va dir que aquesta candidatura era la de tots, però els afiliats han de decidir-ho en el congrés», va comentar. Davant la possibilitat que Saénz de Santamaría li oferís la Secretaria General del PP, Casado va respondre que no ha «arribat fins aquí perquè no canviï res». Així, va afegir que el seu model de partit «no és per fer el mateix amb els mateixos», sinó per «recuperar una bona base electoral d'11 milions de vots».

A més, Casado va assenyalar que si no guanya estarà amb qui guanyi «de forma lleial i sense demanar res a canvi». «Ens han manat a l'oposició i si volem tornar al Govern el de menys són les normes del congrés, que estan per complir-se. Cal dir als espanyols que canviarem algunes coses», va sentenciar. «No m'he presentat per a un càrrec ni per fer el mateix amb els mateixos. Si algú s'ha presentat a aquest congrés per mantenir la seva estructura de poder, no és el meu cas», va indicar el popular, destacant que cal deixar a «tot el món decidir amb el cap i amb el cor».

Per al candidat a la presidència del PP, els candidats que no han passat el tall tenen el seu «màxim respecte». En concret, va assegurar que amb María Dolores de Cospedal comparteix «una idea» del que vol que sigui el partit i «del que cal fer en el futur a Espanya».

«Amb Cospedal m'uneixen uns principis, uns valors i una estructura de partit amb la qual em sento identificat. De la mteixa manera que a la resta de compromissaris intentaré convèncer-los que aquest projecte és el seu, que es poden sentir integrats i que vull parlar de futur , del que cal a Espanya», va comentar Casado.



L'ADN del PP

L'exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría va reiterar la seva disposició a parlar amb l'exvicesecretari del PP Pablo Casado «des de la màxima generositat» per unir el partit i, en aquest sentit, va apuntar que la secretaria general de la formació no ha d'estar ocupada per una persona del seu equip.

En la seva primera entrevista després de la victòria en la primera ronda de les primàries per elegir el successor de Mariano Rajoy, Sáenz de Santamaría va reiterar que ella, com a llista més votada i havent-ho estat, a més, en la meitat de les circumscripcions, ha de treballar «per la unitat» dins de la formació. «Jo sóc la llista més votada en un partit en què la defensa que governi la llista més votada forma part del nostre ADN. Sempre ho hem defensat. Per això, des de l'aval que dóna ser la llista més votada, i ser-ho en la meitat de les circumscripcions, treballaré per la unitat», va dir.