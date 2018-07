Ciutadans exigeix a Sánchez que no es trobi amb Torra fins que no rectifiqui

El secretari de Comunicació de Ciutadans, Fernando de Páramo, va reclamar al president del Govern central, Pedro Sánchez, que no es reuneixi demà amb el president de la Generalitat, Quim Torra, «fins que no rectifiqui» el seu projecte d'aconseguir la independència de Catalunya. En declaracions als mitjans, Páramo va alertar ahir que la moció del 9-N que va aprovar el Parlament dijous demostra que Torra «ha deixat clares les seves intencions» i que el seu objectiu és declarar la independència. Per això, creu que Sánchez no ha de reunir-se amb Torra fins que no canviï les seves intencions i «fins que no demani perdó a tots els espanyols que ha insultat durant tant temps». «El senyor Pedro Sánchez pretén reunir-se aquest dilluns amb un senyor que ha insultat i que ha dit que els espanyols som bèsties amb tares genètiques», va criticar Páramo, en al·lusió als polèmics articles que va escriure Torra fa uns anys. El també portaveu adjunt de Cs al Parlament va acusar Sánchez de pretendre «pagar el lloguer de la Moncloa per quedar-se una setmana més amb un xec en blanc als partits independentistes». A més, va referir-se a un tuit de Torra en el qual fa referència a la decisió de la Cort Internacional de Justícia sobre la independència de Kosovo, la qual cosa creu que evidencia que el «referent de Torra és Kosovo».