Rescaten vuit immigrants amagats entre la ferralla d'un camió a Melilla

n La Guàrdia Civil va rescatar i auxiliar al port de Melilla vuit persones d'origen magribí que es trobaven ocultes entre la càrrega d'un vehicle que transportava «ferralla» i es disposava a embarcar en un vaixell amb destinació a un altre port.

Els immigrants van construir «nius» o «mines» amb materials rudimentaris entre la ferralla i s'hi van amagar-se per no ser descoberts. Segons va informar ahir un portaveu de la Comandància de Melilla, el servei es va fer durant el registre previ als embarcaments que diàriament efectua la Guàrdia Civil a tota mena de vehicles a fi d'evitar la immigració irregular i evitar riscos per a la integritat física d'aquestes persones. El portaveu de la Comandància va explicar que els immigrants són coneixedors dels moviments, rutes, desplaçaments i formes de manipulació dels vehicles que transporten mercaderia com «ferralla, cendres, bales de cartró compactat o cimenteres».