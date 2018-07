"Suposo que la intel·ligència política del govern no es resumirà en 'això no hi cap, punt final'"

Hores abans de la reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president espanyol, Pedro Sánchez, aquest dilluns a Madrid, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, assegura "cal començar el diàleg" amb el govern de l'Estat i insisteix que espera poder parar-hi "parlar de tot". En una entrevista que publica el diari 'Ara' aquest diumenge, Artadi avisa, però, sobre el contingut de la trobada: "Suposo que la intel·ligència política del govern espanyol no es resumirà en un 'això no hi cap, punt final', perquè això és el que feia Rajoy". A la mateixa entrevista, Artadi no descarta la desobediència "en algun moment" però no augura aquesta estratègia en un "futur molt pròxim". "No té sentit anar desobeint amb microcsoes que no tinguin un impacte definitiu", refleixona.

A l'entrevista, Artadi assegura que "el més important" ara és la represa del diàleg entre els dos governs per tal de crear un marc "en què es pugui parlar de tot de manera bilateral". I la decisió d'impugnar aquest divendres de la moció aprovada al Parlament per reiterar els "objectius polítics" de la declaració del 9-N, "no condiciona" la reunió però "és evident que tampoc no hi ajuda", apunta Artadi a l'entrevista.

En el marc de la trobada de dilluns, el Govern assegura que vol saber com valora el PSOE la situació política a Catalunya: "Què podem fer amb la diagnosi i quin és el seu projecte", afirma Artadi, segons recull l''Ara'. "'Parlar' vol dir veure com entenen ells el dret a l´autodeterminació, recollit en tractats internacionals signats per Espanya, que tant el PSOE com el PSC han defensat -no fa gaires anys-, i suposo que la intel·ligència política del govern espanyol no es resumirà en un 'Això no hi cap, punt final'", perquè això és el que feia Mariano Rajoy", sentencia la portaveu de l'executiu català.

En aquest sentit, el Govern, afirma Artadi, vol que la reunió serveixi per negociar "com donar una sortida política a un tema polític" i creu que això "només passa perquè els catalans s'expressin a les urnes". "I els socialistes han d'anar per aquí si volen ser un partit progressista", avisa als de Pedro Sáncehz i Miquel Iceta. En qualsevol cas, la consellera de la Presidència admet també que caldran més reunions a partir de la d'aquest dilluns, també a nivell sectorial: "És evident que un problema d'almenys vuit anys no es resoldrà en dues hores".

Amb la mirada posada al paper de la fiscalia, un altre dels temes que vol esbrinar l'executiu és si "Sánchez entén que són presos polítics". En aquest context, Artadi ha insistit que l'1-O va ser "un moment definitori" per a la política catalana. "És possible que es torni a arribar a una situació similar, pot venir d´un referèndum o d´una altra circumstància", ha reflexionat sobre el concepte 'finestres d'oportunitat'.

De fet, en ser preguntada si això passa per la desobediència, la portaveu del Govern ha resolt: "No té sentit anar desobeint amb microcoses que no tinguin un impacte definitiu i que puguin portar a un 155; sí que no hem descartat mai -però sense acabar de concretar què farem, perquè ja no estem amb els fulls de ruta- que en algun moment torni a haver-hi una desobediència". No ho veu com una opció en un "futur molt pròxim" però avisa que tampoc es pot "abandonar" com a estratègia.