Arrimadas afirma que Torra ha anat com el «cobrador del llaç» a la reunió amb Sánchez

La portaveu de l'Executiva nacional de Ciutadans i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, ha afirmat que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha acudit com el "cobrador del llaç" a la reunió d'aquest dilluns al palau de La Moncloa amb el president del Govern central, Pedro Sánchez.

Sánchez "no s'ha reunit amb Catalunya, sinó amb el representant del separatisme, que ha arribat com el cobrador del llaç per cobrar-li la hipoteca, perquè d'ells depèn que segueixi atrinxerat a Moncloa", ha declarat en roda de premsa a la seu de Cs, referint-se al suport dels partits independentistes catalans a la moció de censura a Mariano Rajoy.

Arrimadas ha assenyalat que el president català ha arribat "altiu" perquè "sap que pot fer totes les barbaritats que vulgui" i Sánchez el rebrà "com si no hagués passat res", malgrat que la setmana passada l'independentisme va ratificar en una moció en el Parlament "el seu cop a la democràcia i la seva declaració d'independència".

En la seva opinió, la situació a Catalunya no està "normalitzada", perquè s'han reobert ambaixades catalanes a l'estranger on "es diu que Espanya és una dictadura", la representant de la Generalitat a Brussel·les és una "fugida de la Justícia", Meritxell Serret, i s'ha "expulsat milions de catalans de les institucions amb símbols polítics".

«Torra s'enfronta a mitja Catalunya»

Davant aquesta situació, el cap de l'Executiu "ha de baixar el cap i empassar" perquè el PDeCAT i ERC li van permetre amb els seus vots arribar al càrrec, segons la portaveu de Ciutadans, que ha instat Sánchez a "protegir" els catalans no independentistes.

En qualsevol cas, ha advertit Torra que "el seu pla il·legal separatista" no s'enfronta simplement a un Govern central "afeblit, transitori i temporal", sinó que "té enfronti a més de mitja Catalunya i a tot un país democràtic de la UE que es diu Espanya".