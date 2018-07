Brussel·les no valora la «prohibició» del groc en l'última Copa del Rei

La Comissió Europea no té competències per valorar la prohibició del groc perquè considera que escapa del dret comunitari. Així ho argumenta la comissària europea de Justícia, Vera Jourová, en resposta escrita a una pregunta parlamentària sobre la confiscació de samarretes grogues a la final de la Copa del Rei. En la pregunta dirigida a la Comissió el 24 d'abril passat, els eurodiputats Jordi Solé i Josep Maria-Terricabras (ERC), Ramon Tremosa (PDCat) i Ernest Urtasun (ICV) van demanar si la "prohibició" d'elements de color groc podia considerar-se una violació del dret a la llibertat d'expressió, "consagrat com un dret fonamental" tant en la Carta de Drets Fonamentals com en el Tractat de Lisboa. Jourová, però, es limita a respondre que a la Comissió Europea li manca "competència general" en relació amb els drets fonamentals i justifica que la Carta de Drets Fonamentals està dirigida als estats membres "únicament quan apliquin el dret de la UE". En aquest sentit, conclou que les qüestions plantejades pels europarlamentaris "no es refereixen, per tant, a l'aplicació del dret de la UE".

En la pregunta registrada a l'abril, els eurodiputats van denunciar la confiscació de roba de color groc que van fer agents de la policia espanyola i membres de la seguretat privada de l'Estadi Wanda Metropolitano a seguidors del Barça durant la final de la Copa del Rei de futbol. Fonts policials van justificar l'acció dient que el color "podia alterar l'ordre públic i augmentava el risc de violència a l'estadi". Per això els eurodiputats van preguntar, per iniciativa d'Esquerra, si la Comissió considerava que la confiscació d'aquests elements suposava una "violació" dels drets fonamentals i si el fet de vestir d'un determinar color podia "constituir un delicte" o s'emmarcava dins del dret a la llibertat d'expressió".