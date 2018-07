La CUP veu la reunió Torra-Sánchez com «dos monòlegs» que suposen un «pas enrere» en el dret a l'autodeterminació

El diputat de la CUP Vidal Aragonés ha lamentat que la reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagin estat "dos monòlegs que no porten enlloc". Segons el diputat, el camí que ha "obert" Torra amb aquesta trobada té un objectiu de "tancar per dalt" el que el poble va obrir per baix el passat 1-O, en relació a l'exercici del dret a l'autodeterminació. Aragonés ha constatat que a la reunió no s'ha fet efectiu aquest dret i, per tant, l'ha qualificada de "pas enrere".

En aquest sentit, ha acusat el govern espanyol d'escenificar l'aposta pel diàleg amb la Generalitat per comptar amb el suport dels partits independentistes al Congrés dels Diputats i al Senat. Els anticapitalistes han lamentat que el govern espanyol no hagi reconegut l'existència de "presos polítics" i "exiliats" i han apuntat que no hi ha "cap element" que indiqui que es vulgui rebaixar "la persecució que pateixen aquestes persones".

"Es manté la repressió de l'aparell de l'Estat contra l'independentisme d'una forma molt violenta. No hi ha hagut cap detall que això minvarà", ha expressat Aragonés. El diputat també ha lamentat que el govern espanyol hagi donat un caràcter "subaltern" a la reunió amb Torra quan la vicepresidenta espanyola ha dit que era "una reunió més" de les que s'estaven mantenint amb els presidents autonòmics.

Per tot plegat, Aragonés s'ha preguntat per quins motius el president de la Generalitat ha qualificat la trobada de "positiva" si la resposta obtinguda ha estat la "mateixa que el govern del PP havia donat en el passat". Amb tot, la CUP ha retret que l'executiu de Sánchez no ha dit que "recuperarà" les lleis socials aprovades pel Parlament i tombades pel TC, sinó que ha fet referència a tres lleis "que els sembla que podrien retirar el recurs".