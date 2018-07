Detenen dos lladres que es feien passar per menors d'edat al Vallès Occidental

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos lladres que es feien passar per menors d'edat per minimitzar l'acció penal i als quals s'atribueixen una desena de robatoris en habitatges del Vallès Occidental.

Després de l'arrest dels tres membres del grup el 27 de juny passat per una onada de robatoris, els agents dels Mossos d'Esquadra van comprovar que dos d'ells, que han ingressat en presó preventiva per ordre judicial, tenen més de 18 anys, tot i que en anteriors ocasions havien mentit sobre la seva edat real fent-se passar per menors d'edat.