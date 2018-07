Enrenou judicial a Brasil per la possible excarceració de l'expresident Lula da Silva

n El jutge del Tribunal Regional Federal de la 4a regió Rogério Favreto va reiterar anit la seva ordre d'alliberament de l'expresident brasiler Luiz Inácio Lula da Silva i, a l'hora de tancar edició, havia donat un termini d'una hora a petició de la Fiscalia.

A mitja tarda, Favreto havia ordenat l'excarceració ahir mateix de Lula, condemnat a dotze anys de presó pel conegut com a cas Tríplex. Lula es troba tancat a la Superintendència de la Policia Federal de Paraná des del 6 d'abril passat. El tribunal federal concedia així l'habeas corpus a Lula després de reconèixer la sentència condemnatòria en segona instància, tot i que condiciona el compliment de la pena a una fonamentació que justifiqui la necessitat de l'entrada a presó. Posteriorment, però, el jutge instructor del cas de corrupció Renta Jato, João Pedro Gebran Neto, va suspendre l'ordre. El jutge instructor argumentava que no hi ha causes que justifiquin la decisió d'alliberar l'expresident i es reivindicava com a «jutge natural per a aquest procés».