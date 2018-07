Un foc fa esfondrar una nau d'un magatzem de reciclatge de matalassos a Esparreguera

Un aparatós incendi va fer que s'esfondrés ahir completament una nau d'un magatzem de reciclatge de matalassos a Esparreguera. El foc, que va començar cap a les 4 de la tarda, es va donar per controlat cap a les 9 del vespre, però diverses dotacions dels bombers continuaven remullant anit la nau afectada, d'uns 1.000 m2. També hi havia una ambulància del Grup d'Emergències Mèdiques dels Bombers per supervisar la sortida del personal d'aquest cos quan es dirigeix al punt de recuperació del servei.

L'incendi, les causes del qual anit encara es desconeixien, va afectar una nau d'un magatzem situat al carrer del Càntir, al polígon industrial del Sud-Magarola d'Esparreguera. L'ampli dispositiu desplegat va evitar que afectés les naus adjacents, i si bé va cremar part de la vegetació propera, es va poder controlar de seguida. Tampoc no es va haver de lamentar danys personals.

En un primer moment, les flames van originar una gran columna de fum que era visible des de molta distància, que després es va anar reduint, de manera que ja no arribava als habitatges més propers al polígon industrial. Durant una estona es va aconsellar als veïns que es confinessin a casa per evitar respirar el fum.

Des que va començar el foc i fins a última hora de la tarda, el telèfon d'emergències 112 va rebre més de 250 trucades.