Els menors de 25 anys han perdut el 27% de poder adquisitiu en una dècada

n Els salaris reals dels treballadors catalans –corregits de l'efecte de la inflació– han perdut el 5,3% de poder adquisitiu entre 2008 i 2016, la qual cosa s'ha notat especialment entre els menors de 25 anys, que han perdut gairebé el 27% de poder de compra des de l'inici de la crisi.

Així es constata en un informe publicat per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, que es basa en l'enquesta anual d'estructura salarial de l'INE i que té com a últimes dades les del 2016.

El 2016, la retribució bruta anual mitjana a Catalunya va ser de 24.454 euros, la qual cosa suposa el 0,5% més que l'any anterior, encadenant dos anys d'augment nominal dels salaris que, en combinació amb una evolució estable de l'IPC (+0,1% el 2016), va donar lloc a una millora del poder adquisitiu dels treballadors.

No obstant això, tenint en compte el període acumulat des del 2008, els salaris nominals van créixer el 4,6%, mentre que tenint en compte l'efecte de la inflació es van reduir el 5,3%. La pèrdua de poder adquisitiu es va produir entre 2011 i 2014, anys en els quals els salaris nominals es van ajustar, mentre que els preus de consum van mantenir un fort impuls, sobretot el 2011 i el 2012.

La distribució salarial mostra que el 10% dels assalariats guanya com a màxim 8.470 euros bruts l'any, per sota del salari mínim interprofessional (fixat en 9.172) –aquest grup inclou els treballadors a temps parcial–, mentre que en l'altre extrem, el 10% dels treballadors cobra un salari per sobre dels 42.850 euros.

El 10% de treballadors que cobra menys és l'únic que el 2016 tenia un salari anual inferior al del 2008 (-8,1%), mentre que el 10% que més cobra va augmentar el seu guany anual el 5,1%, fet que incrementa la desigualtat salarial. Per sexe, el salari mitjà anual de les dones va créixer amb més força el 2016 (+0,8% enfront del +0,2% dels homes), reduint lleugerament la bretxa salarial fins al 23,4%, però la retribució dels homes (27.572 euros) supera encara la de les dones en més de 6.000 euros (21.110). L'increment salarial mitjà de les dones es va produir sobretot per un augment de les hores treballades, ja que el guany per hora normal de treball es va reduir entre les dones (-1%), mentre que entre els homes es va mantenir estable (+0,1%), i les dones són les que treballen més habitualment amb jornades parcials (20% davant del 7%).

Per franges d'edat, el 2016 els salaris només van augmentar en el grup de 35 a 44 anys (+2,6%), sent els trams de menor edat els que van sofrir una reducció més intensa (-2%).

Fent el balanç des de l'inici de la crisi, els joves són els més afectats, ja que el 2016 cobraven gairebé el 20% menys que el 2008, però tenint en compte l'evolució dels preus, els salaris reals dels joves menors de 25 anys es van reduir el 26,8%.

Sectorialment, la indústria és el sector amb la retribució bruta anual mitjana més elevada (29.563 euros) i l'únic que va obtenir millores salarials tots els anys del període de crisi; li segueixen la construcció (24.201) i els serveis (23.306).