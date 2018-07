Què diuen les portades en paper d'aquest dilluns?

'Regió7': L'Ajuntament de Manresa critica el procés d'acollida de refugiats per insuficient

'El Punt Avui' parla de "Cimera per trencar el gel".

L''ARA' titula "Diàleg malgrat la tensió".

'El Mundo' entrevista a Inés Arrimadas i en destaca: "Sánchez nos ha entregado a los nacionalistas como un botín".

'El Periódico' publica un sondeig del GESOP que conclou que "El 62% prefereix millorar l'autogovern a la república".

'La Vanguardia' destaca que "El TS ajorna les suspensions per l'1-O per no tensar el diàleg".

L''ABC': "Soraya acepta a regañadientes el debate que pidió Casado en ABC".

'El País': "El recorte de la desigualdad no llega a las rentas bajas".