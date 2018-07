Rescatats quatre nens més del grup atrapat en una cova de Tailàndia

Els equips de rescat de Tailàndia han aconseguit treure aquest dilluns quatre nens més de la cova on un grup integrat per dotze menors i el seu entrenador de futbol va quedar atrapat fa dues setmanes. Així, ja són vuit els menors rescatats després de dos dies de delicades operacions, segons ha confirmat el responsable de la missió, Narongsak Osottanakorn. La salut dels que segueixen atrapats -quatre menors i el seu entrenador- "segueix sent bona", ha afegit.

Els nens han sortit gràcies a l'ajuda de bussos professionals que els han acompanyat al llarg d'uns quatre quilòmetres d'enrevessats canals d'aigua. Ho han fet a trossos caminant, nedant i fent subarinisme utilitzant bombones d'oxigen. "El rescat ha estat immens", ha destacat un dels voluntaris, Somjit Saenset, de 56 anys. "Estic molt feliç que els nens ja estiguin sortit fora de perill. Vull enviar el meu suport moral a tots els involucrats en la resta de la missió", explica.

El dramàtic i perillós rescat es va iniciar diumenge, quan van ser trets de les coves els primers quatre nens, que es trobaven ara ja en bones condicions a l'hospital, segons ha informat el mateix Narongsak Osottanakorn, que va destacar que la salut dels evacuats era "perfecta".

Narongsak Osottanakorn, qui és a més el governador de la província de Chiang Rai, ha explicat que l'operació per evacuar les cinc persones restants es posarà en marxa en un termini de 20 hores.