Sánchez promet a Torra aixecar el veto a les lleis socials suspeses però manté l'autodeterminació bloquejada

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, han reactivat aquest dilluns les comissions bilaterals entre els dos executius en el marc de "normalització" de les relacions entre els seus respectius governs –en paraules de la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo- però han mantingut posicions respecte al dret a l'autodeterminació, que segons l'executiu espanyol "no existeix", o la situació dels presos independentistes, que La Moncloa atribueix només a l'àmbit de la justícia.

Tots dos s'han emplaçat a una pròxima reunió que es produirà a Barcelona i Sánchez s'ha compromès a més a aixecar els recursos al Tribunal Constitucional contra lleis "socials" aprovades al Parlament i recorregudes pel govern anterior. En concret, es de pobresa energètica, canvi climàtic i universalització de la sanitat pública. El president espanyol també s'ha compromès a impulsar el Corredor Mediterrani.

És el resultat d'una reunió de dues hores i mitja a La Moncloa marcada pel desgel en les relacions entre els dos presidents. La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha afirmat que s'ha tractat d'una trobada "llarga", "institucional i plena de cortesia i fluïdesa" que s'emmarca en la ronda de contactes de Sánchez amb els presidents autonòmics però que te "una particular importància" després de "molt temps d'una crisi política on aquest govern vol donar una resposta política". El primer objectiu, segons Calvo, és "la normalització" de la relació i una situació "quotidiana de treball i entesa en el marc constitucional i respectant l'Estatut".

Reactivació de la Comissió Bilateral després de set anys

En aquest marc, els dos presidents han acordat posar en funcionament la Comissió Bilateral Estat-Generalitat i les comissions de treball establertes a l'Estatut. S'hi abordaran infraestructures, transferències, pressupostos, i segons Calvo, també qüestions de "drets" i "expectatives del dia a dia de la societat catalana". La Comissió Bilateral no es reunia des del 2011, i havia quedat congelada durant el mandat de Mariano Rajoy.

Per la part de l'Estat la presidirà la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet amb l'objectiu –segons Calvo- de "recuperar drets retallats i limitats pel pas de la dreta al govern d'Espanya i qüestions que la política catalana té pendents respecte a la relació entre els dos governs". Les tasques d'aquesta comissió, ha dit, "començaran aviat".

Reunió Sánchez-Torra a Barcelona "en qualsevol moment"

Els dos presidents s'han emplaçat també a mantenir una relació "fluida i normalitzada" per abordar, entre altres "polítiques socials, ocupació, dependència" i "l'impuls del Corredor Mediterrani". Segons Calvo, serà una trobada que cal emmarcar en la "normalitat" i que es produirà "en qualsevol moment".

Presència de l'Estat a l'aniversari dels atemptats del 17 d'agost

En l'àmbit d'aquesta "normalització" i de les "relacions lleials" entre els dos executius, Sánchez i Torra han acordat la presència del govern espanyol a l'aniversari dels atemptats gihadistes de La Rambla i Cambrils del 17 d'agost, i acordar també algunes polítiques del govern espanyol que requeriran el 'sí' de les forces independentistes al Congrés dels Diputats. És més, segons Calvo, Sánchez haurà d'anar "amb molta freqüència" a Catalunya perquè "ens sentim responsables de reconstruir el que s'ha trencat dins de la societat catalana i això es fa ocupant cadascú el seu espai constitucional, i nosaltres ho farem a l'espai que ens correspon com a govern d'Espanya".

Aixecament de recursos al TC

Sánchez també s'ha compromès amb Torra a aixecar els diversos recursos que el govern de Mariano Rajoy havia interposat al Tribunal Constitucional contra lleis i resolucions del Parlament de Catalunya. No totes, i menys les que tenen a veure amb el procés, però sí les que han paralitzat normatives contra la pobresa energètica canvi climàtic i universalització de la sanitat pública". Segons Calvo, aquesta decisió s'emmarca en el "gir" del govern espanyol respecte a aquestes matèries.

Porta tancada a l'autodeterminació

Malgrat que és una de les qüestions que ha plantejat en aquesta trobada, Torra s'ha trobat amb el 'no' frontal de Sánchez a un referèndum pactat. "L'autodeterminació no existeix en cap democràcia del mon, i sobre això hi ha molt poc a parlar", ha afirmat Calvo, que ha assegurat que el govern espanyol "té l'obligació de defensar l'ordre constitucional".

Un criteri similar pel que fa a la situació dels presos, que La Moncloa atribueix exclusivament a l'àmbit de la Justícia. "El govern espanyol com a executiu no interfereix en els treballs i en el poder judicial, i no hi ha massa espai més que poder-nos escoltar", ha conclòs Calvo. En aquest sentit ha assegurat que "a ningú se li escapa que aquesta no és una situació ni senzilla ni que es pugui resoldre per cap via que no sigui la intel·ligència, prudència, paciència i esforç de tots", però "en això no es poden canviar les posicions" perquè a Espanya "no hi ha presos polítics".

Pel que fa a la presència del rei Felip VI a Catalunya, Calvo ha recordat que el rei "és el cap de l'Estat" i assisteix "amb normalitat" als actes. "Això no és objecte de debat pel govern d'Espanya", ha dit.