El termòmetre es dispara fins al 36,8 graus a la Catalunya Central

El primer episodi de calor intensa de l'estiu ja es fa notar. Aquest dilluns, el termòmetre ha arribat als 36,8 graus al Pont de Vilomara, la tercera marca més alta de tot Catalunya i només superada pels 37,3 graus de Vinebre i els 37 graus de Siurana. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que hi hagi temperatures altes durant tota la setmana. A Manresa, el termòmetre s'ha enfilat fins als 35,8; 35,6 a Igualada; 30,1, a Moià; i 29,1 a Berga.

Els mapes de predicció indiquen que els termòmetres marcaran xifres elevades des d'avui i fins dimecres –amb els pics més alts segurament aquest dimarts-, per viure una petita treva dijous, abans d'una nova pujada de temperatures de cara al divendres i el cap de setmana.

El meteoròleg Jordi Mateo ha explicat en declaracions a l'ACN que les màximes d'aquest dilluns s'han registrat a la Ribera d'Ebre i al Priorat, on els termòmetres han marcat els 37 graus. Tot i això, els experts no ho consideren una situació excepcional.

Mateo ha explicat que "segurament demà i demà passat" continuarà la calor "intensa" a gran part del territori. Potser dijous "podria afluixar una mica" per tornar a pujar el divendres. En tot cas, ha indicat, serà un afluixar "molt lleuger", és a dir, que "continuarà fent calor" però potser "no tan intensa" com aquests primers dies de la setmana.

A més, a l'extrem nord-est de Catalunya, tot i que els valors no han estat "tan destacats", com ha indicat el meteoròleg Jordi Mateo, la calor també ha estat "força intensa", a punts del Gironès i de l'Alt i el Baix Empordà.

Les previsions per demà i demà passat auguren "valors similars". El pic de l'onada de calor podria tenir lloc demà, quan les temperatures "podrien pujar encara una mica més" al Segrià i a les Terres de l'Ebre. En tot cas, Mateo afirma que "no serien canvis molt grans".

I pel que fa a l'excepcionalitat de la situació, Mateo explica que no hi ha hagut "gaires superacions" de l'anomenat percentil 98, és a dir, el registre de temperatura que de les 100 temperatures màximes, en supera 98. Els meteoròlegs consideren que a partir d'aquest llindar es pot parlar de "temperatura extrema". El cas actual, doncs, no es considera una "situació excepcional".

