Teresa Cunillera: «El ciutadà està cansat de la confrontació estèril»

La delegada del Govern espa-nyol a Catalunya, Teresa Cunillera, assegurava ahir en una entrevista al diari El Periódico que «fins i tot en la discrepància més absoluta no hi ha cap més remei que parlar i escoltar». Un dia abans de la reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president espanyol, Pedro Sánchez, Cunillera defensava que «el ciutadà està cansat de la confrontació estèril» i aposta per parlar de tot. «Quan em diuen 'd'això no se n'ha de parlar', jo dic que sí, perquè fins i tot per dir que no s'ha d'escoltar l'altre», assegura la delegada del Govern espanyol. Cunillera admet que si hagués estat al lloc d'Enric Millo, el seu predecessor, «hauria dimitit abans de l'1-O». «Si hagués estat al lloc de Millo, jo hauria dimitit abans de l'1-O perquè no hauria pogut representar mai un Govern instal·lat en la confrontació», explicava la delegada del Govern Sánchez.

Cunillera diu que mantindrà «voluntat d'entesa» amb el Govern de Torra i defensa que ara hi ha una «oportunitat» per restaurar «la confiança mútua» amb «esforç, transparència i claredat».

«Ens asseurem els dos governs i amb la perspectiva de temps que faci falta. No vull despertar expectatives ni que no hi hagi àmbits que sembli que no ens interessen», afegia la delegada del Govern espanyol, que veu com una «bona notícia» que es vulgui parlar de les comissions bilaterals.

En ser preguntada per la situació dels presos, Cunillera deia que no té previst anar a visitar-los i evitava valorar si entén o no que siguin a la presó. «No ho he d'entendre jo, sinó un jutge», afirmava. «Jo, individualment, puc tenir una opinió, però com a delegada del Govern no en tinc», afegia.

Segons Cunillera, «quan arribi el moment», el Govern espanyol es posicionarà sobre la possibilitat d'indults. «Perquè hi hagi un indult hi ha d'haver una sentència i s'ha de demanar», matisava.