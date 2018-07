Torra valora haver parlat de tot amb Sánchez però l'avisa que «qualsevol solució política passa per l'autodeterminació»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha sortit moderadament satisfet de la reunió amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així ho ha comentat en la compareixença posterior a la trobada, on ha volgut remarcar que ha vist un canvi substancial respecte de l'executiu de Mariano Rajoy perquè han pogut «seure i parlar».

En aquest sentit, ha «posat molt en valor» que tant ell com Sánchez hagin «pogut parlar de tot» i coincidir en «que cal una solució política perquè es reconeix que existeix un problema polític». Amb tot, Torra ha reconegut que no han tingut cap acord ni apropament en la possibilitat de celebrar un referèndum ni en el dret dels catalans a l'autodeterminació, i a més ha avisat a Sánchez que, per a ell i el seu Govern, «qualsevol solució política passa per l'autodeterminació».

El president, igualment, ha advertit que, tot i que considera que una segona reunió entre tots dos es produirà «en breu» i albira «canvis en l'actitud» de l'Estat, si no hi ha acostament de posicions el Govern «no renuncia a cap fórmula» per arribar a la independència.