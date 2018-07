Torrent denuncia al Quebec l'empresonament dels dirigents polítics independentistes

El president del Parlament, Roger Torrent, va denunciar ahir al Quebec l'empresonament dels dirigents polítics independentistes davant la comissió política de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia. Torrent va recordar que fa un any la seva predecessora al capdavant de la cambra catalana, Carme Forcadell, ja els va alertar de les «accions judicials» contra càrrecs electes sobiranistes en la trobada que va mantenir l'APF a Luxemburg. «Ara és a la presó», va lamentar Torrent: «És en presó preventiva per haver permès el lliure debat en un parlament democràtic», va insistir. El president de la cambra catalana va dir que el cas de Forcadell «no és aïllat» i va denunciar que «membres del Govern català i els dirigents de dues de les grans entitats socials del país estan empresonats o a l'exili per la defensa de les seves idees».

Torrent va alertar que a Espa-nya es viu «un context de regressió de drets i llibertats fonamentals». Torrent va intervenir davant de representants de desenes de parlaments estatals i subestatals, com els de França, Canadà, el Quebec, Bèlgica o Suïssa i els va demanar que «la situació política de Catalunya continuï sent objecte de seguiment».