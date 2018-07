Troben una serp de més d'un metre al cotxet d'un nadó

La Policia Local de Màlaga ha recuperat una serp verda d'aproximadament 1,20 metres de longitud que s'havia introduït en el cotxet d'un nadó en un domicili particular. Els fets van tenir lloc fa uns dies en un immoble quan el propietari, que es trobava regant les plantes de l'exterior, es va adonar de la presència d'una serp, podent veure com s'introduïa a l'interior de l'habitatge.

Una dotació de la Policia Local va acudir a l'habitatge, comprovant juntament amb el propietari que l'animal podria haver-se allotjat a l'interior d'un cotxet de nadó, de manera que el van treure a l'exterior, tancant portes i finestres per evitar que pogués tornar a entrar a l'immoble. A l'interior s'hi trobaven una dona i els tres fills de la parella.

Posteriorment, una unitat del Grup de Protecció de la Naturalesa (Grupona) de la Policia Local de Màlaga va revisar la cadira del nadó, sense localitzar en primera instància a l'animal, si bé després d'una inspecció més exhaustiva van observar a una serp de grans dimensions allotjada sota la coixinet del seient del cotxet, enroscada i fortament agafada a les cintes de subjecció.

Els policies locals del Grupona van utilitzar les eines de les que estan proveïts per capturar l'animal sense causar-li cap tipus de dany, realitzant l'extracció manual mitjançant una pinça d'agafada. La serp es mostrava «molt agressiva» en tot moment, arribant fins i tot a mossegar en diverses ocasions el guant de protecció que portava un dels agents.

Finalment, els policies locals van aconseguir capturar-la i introduir-la en un transportí, sent posteriorment traslladada al Centre Zoosanitario Municipal, on va quedar a disposició del Centre de Recuperació d'Espècies Amenaçades (CREA) per a la seva posterior reintroducció al seu hàbitat natural.