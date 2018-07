Boris Johnson també dimiteix i agreuja la crisi interna del govern britànic pel Brexit

n El ministre d'Exteriors del govern britànic, Boris Johnson, va dimitir ahir dilluns per discrepàncies amb la primera ministra Theresa May sobre l'estratègia a seguir amb el Brexit. La renúncia d'un dels pesos pesants de l'executiu britànic és la segona en menys de 24 hores, després que diumenge a la nit també presentés la dimissió el ministre del Brexit, David Davis.

La crisi al govern de May amenaça l'estabilitat de l'executiu i agreuja les divisions en el sí del partit conservador entre partidaris d'un Brexit suau i els que volen un trencament total amb la Unió Europea. L'oposició ja ha descrit la situació com a «caòtica».

La sortida del govern de Davis, el ministre del Brexit que ha portat les negociacions amb Brussel·les des del 2016 i que va dimitir diumenge a la nit essent la primera dimisió de les 24 hores, és un cop dur per a la primera ministra britànica, Theresa May, que veu com es trenca en només dos dies l'aparent unitat assolida el cap de setmana dins de l'executiu al voltant de la seva nova estratègia per un Brexit més suau. La suavitat no va agradar als ministres. «Seria una sortida massa tova», van expressar. Segons va explicar Davis en la seva carta de renúncia, «l'actual estratègia política i de tàctiques» acordada a Chequers el cap de setmana fa «menys probable»que el Regne Unit surti de la unió duanera i el mercat únic i tampoc no garanteix el suport de la UE o que Brussel·les «no demani encara més concessions». «Aquesta política ens deixaria, en el millor cas, amb una mà negociadora dèbil, i possiblement sense escapatòria», va dir.

Per la seva banda, segons va explicar el portaveu de la Comissió Europea Margaritis Schinas, el president de la institució, Jean-Claude Juncker, va parlar diumenge per telèfon amb May.

«La conversa va ser sobre Chequers, celebrem que el govern britànic tingui una discussió a fons sobre el procés futur i analitzarem les propostes fetes», va dir el portaveu. Amb tot, Schinas va evitar valorar la dimissió de Davis i va assegurar que la UE continuarà negociant «de bona fe» per trobar un acord sobre el Brexit.

«No tenim comentaris específics a fer», va concloure matisant que per a la UE la renúncia no és un problema. La renúncia dels dos ministres, dos dels més ferris defensors del Brexit dins del gabinet, es produeix després que May anunciés divendres passat un acord amb l'Executiu entorn de la posició negociadora «col·lectiva», al mateix temps que va recalcar que el Regne Unit abandonarà la UE el 29 de març de 2019.

May també sembla estar perdent el suport de l'electorat. Segons un sondeig d'ORB International el suport dels votants a la gestió de May de la negociació sobre el Brexit ha caigut al 29%.

«Aquest no és el Brexit promès»

La renúncia de Davis es va produir després que May anunciés el divendres un acord amb l'Executiu entorn de la posició negociadora «col·lectiva» al mateix temps que va recalcar que Regne Unit abandonarà la UE el 29 de març de 2019. En explicacions a la seva dimissió, va alegar que el rumb de l'Executiu deixaria al Regne Unit «lligat a les regulacions de Brussel·les» i crearia «la il·lusió que hem recuperat en control».

Tot està donant un tomb a la deriva i de manera sorprenent. May va aconseguir el suport del seu Govern a la «tercera via» pel Brexit, que inclou la creació d'una zona de lliure comerç amb la UE per a productes industrials i agrícoles. Almenys set ministres, liderats per Johnson, que a hores d'ara ja ha renunciat al seu càrrec, van desafiar d'entrada a May en la reunió de Chequers, però finalment, sembla que van acatar a última hora la crida a la unitat de May.

D'altra banda, el líder laborista britànic, Jeremy Corbyn, va defensar ahir que la primera ministra, Theresa May, s'enfronta a una «crisi de govern» després de la sortida de dos dels seus ministres i va posar en dubte la seva capacitat per negociar «un bon acord» per al Brexit.



May diu que és «el correcte»

La primera ministra britànica, Theresa May, va defensar ahir a la Cambra dels Comuns el seu nou pla del Brexit tot i les dimissions de dos dels seus ministres. «He escoltat totes les idees possibles i totes les possibles versions del Brexit. Aquest és el Brexit correcte»,va assegurar May. El líder de l'oposició, Jeremy Corbyn, va expressar que «ningú podia confiar» que aconsegueixi un bon pacte amb la UE. El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va dir que «el desastre del Brexit seguirà amb o sense Davis».



El relleu: un detractor del Brexit

May ha nomenat el diputat Jeremy Hunt com a substitut de Boris Johnson al capdavant del Ministeri d'Afers Exteriors després de la dimissió de Johnson pel seu rebuig a la postura imposada per May al Govern per negociar el Brexit amb Brussel·les.

Hunt, diputat del Partit Conservador, va recolzar el 2016 la continuïtat del Regne Unit a la Unió Europea i després de la victòria del Brexit va defensar la necessitat d'un segon referèndum. No obstant, el 2017 va anunciar un canvi de postura per l'«arrogància» de la Comissió Europea en les negociacions.