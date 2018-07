Detingut per conduir amb una taxa d'alcohol deu vegades superior i patir un accident

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge passat un camioner per conduir amb una taxa d'alcohol deu vegades superior a la permesa. L'arrestat és un home de 50 anys, de nacionalitat ucraïnesa i amb domicili a Siauliai (Lituània).

A tres quarts de vuit del matí de diumenge passat hi va haver un accident de trànsit entre dos camions al carrer Europa del polígon de Vilamalla (Alt Empordà). En arribar al lloc, els mossos van comprovar que els dos conductors estaven il·lesos i només es van produir danys materials als vehicles. A més, també van observar que un dels conductors presentava símptomes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques.

En sotmetre´l a la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu d'1,53 mg/l d´alcohol per litre d´aire expirat, més de deu vegades per sobre del límit màxim, que en aquest cas és de 0,15 mg/l. Per això, els agents van detenir-lo com a presumpte autor d´un delicte contra la seguretat viària i li van immobilitzar el camió.

El detingut va passar aquest dilluns a disposició judicial davant del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que el va deixar en llibertat.

En una altra actuació, els Mossos van denunciar el passat 6 de juliol un conductor per circular a 200 km/h per l´AP-7. Es tracta d'un home de 29 anys i de nacionalitat francesa. Els fets van passar el mateix 6 de juliol en un control de velocitat que els agents de trànsit havien establert al quilòmetre 36,5 de l´autopista AP-7 dins del terme municipal de Borrassà (Alt Empordà).

Cap a dos quarts d´una del migdia, els mossos van detectar un turisme que circulava a 200 km/h per un tram limitat genèricament a 120 km/h. Els agents van aturar el vehicle i van denunciar el conductor per una infracció administrativa que li podria comportar la retirada de 6 punts del permís de conduir i un cost econòmic de fins a 600 euros.