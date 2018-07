Forn, Rull i Turull arriben a la presó de Zuera, on passaran la nit abans d'arribar a Catalunya

Els exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull han arribat ja al Centre Penitenciari de Zuera, a Saragossa, on està previst que dinin i passin la nit abans del trasllat a Catalunya. Han arribat a tres quarts de tres de la tarda després de sortir cinc minuts abans de les deu del matí de la presó de Valdemoro, on han passat la nit després d'abandonar el centre penitenciari d'Estremera, a Madrid.

De la mateixa manera que els altres polítics independentistes empresonats la setmana passada, està previst que demà dimecres a primera hora abandonin aquesta presó aragonesa per dirigir-e cap a Brians 2, on passaran a estar sota custòdia dels Mossos d'Esquadra, i posteriorment seran traslladats a la presó de Lledoners, al Bages. A Zuera l'arribada s'ha produït sense incidents i sota expectació mediàtica a les portes de la presó per captar la imatge de l'autocar de la Guàrdia Civil amb els exconsellers a l'interior.

Després d'abandonar la presó de Valdemoro, al Twitter dels tres exconsellers s'hi ha penjat el mateix missatge: ''Marxem d'Estremera. Volem agrair als funcionaris i als presos el seu tracte que ens ha ajudat a fer un pèl més suportable aquesta greu injustícia. Tornem cap a l'enyorada i estimada Catalunya, però la injustícia persisteix, com persisteix en el nostre compromís amb Catalunya''.

Institucions Penitenciàries seguirà amb ells el mateix procediment que va utilitzar la setmana passada en el trasllat d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que van ser primer concentrats a Valdemoro, des d'on van anar a parar a Zuera i posteriorment a Can Brians 2. En el cas de la presidenta Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa, el trasllat es va fer en un dia, des de la presó d'Alcalà Meco, amb parada a Zuera per dinar i posteriorment cap a Figueres.

Amb Forn, Rull i Turull es posa punt i final a la presència de polítics independentistes catalans a les presons espanyoles. El Ministeri de l'Interior ha autoritzat els trasllats després de constatar al Tribunal Suprem que el jutge Llarena no tenia previstes noves diligències que requereixin la seva presència. El trasllat coincideix amb el dia que Llarena ha tancat el sumari de la causa per als processats que estan a l'Estat i també amb la suspensió dels presos que encara són diputats.