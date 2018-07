El govern vol canviar la llei perquè es consideri agressió sexual si no hi ha consentiment explícit

La vicepresidenta del govern espanyol i ministra d'Igualtat, Carmen Calvo, ha anunciat aquest dimarts la intenció de l'executiu de formar el Codi Penal perquè es consideri agressió sexual si no hi ha un consentiment explícit. "És quelcom tan rotund, tan perfecte com que si una dona no diu sí expressament tota la resta és no", ha assenyalat la ministra des del Congrés dels Diputats.

"Aquí és on està preservada la seva autonomia, llibertat, respecte a la seva persona i sexualitat", ha afegit la ministra, que també ha explicat que es vol "assegurar molt millor en termes de garanties els tipus penals que no posen en risc a través de la interpretació el que són greus delictes contra les dones". D'altra banda, Calvo ha avançat que a partir d'ara els recomptes de víctimes mortals de la violència masclista seran sobre el còmput total des que hi ha estadístiques i no per anys.

"Comptades per anys sembla que siguin menys però des que hi ha estadística portem 945 dones assassinades", ha advertit Calvo en la Comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats. "La societat necessita saber a cada instant que hem de reaccionar a aquesta situació dolorosíssima que el còmput és enorme. Amb una sola ja és una tragèdia però són 945 des que tenim estadístiques", ha assenyalat.

Així mateix, la vicepresidenta del govern i ministra d'Igualtat ha apostat perquè als ajuntaments estiguin "enfortits en competències en polítiques socials" i estiguin dotats de recursos econòmics "per prendre les primeres decisions", ja que, ha dit, aquestes són "determinants per aturar el que després acaba esdevenint una tragèdia".