Iceta: «Quan has conegut a Quim Torra tens ganes de portar-lo a sopar»

"Hi ha un tema importantíssim en la relació entre polítics que és el coneixement personal. Si tu, de Quim Torra només coneixes els seus texts, no te l'emportaries a sopar. Ara, quan has conegut a Quim Torra tens ganes de portar-lo a sopar", ha assegurat en una entrevista en RAC1.

D'aquesta manera ha respost Iceta a una interpel·lació en la qual se li ha recordat les dures crítiques que va professar Sánchez en relació amb el president català quan Torra va assumir el càrrec; el va arribar a titllar del "Le Pen de la política espanyola" per uns textos periodístics antics.

"La importància gran de la reunió d'ahir no és tant els acords concrets als quals s'hagi pogut arribar, sinó aquest inici de coneixement sobre el qual es pot consolidar una confiança personal. I això em sembla importantíssim", ha recalcat.

La concreció dels acords, ha continuat el líder socialista, s'haurà de definir en pròximes reunions en les quals participin "responsables polítics que portin els dossiers".

En aquest sentit, ha aplaudit la immediatesa amb què s'ha convocat una cita entre els vicepresidents dels executius espanyol i català, Carmen Calvo i Pere Aragonès, que es veuran dijous a Madrid com a avantsala de la reunió de la comissió bilateral Generalitat-Govern.

"Sóc més optimista amb les qüestions concretes que amb la gran, siguem tots sincers. Plantejat el tema entre autodeterminació o autogovern, que van ser els dos plantejaments que ahir es van posar sobre la taula, és difícil tocar vores. Ara, sobre temes de finançament, inversions o competències sí que hi ha molt més camp per a la trobada", ha indicat.

Iceta ha advocat per avançar en aquestes qüestions mentre, en paral·lel, es treballa per trobar una solució al conflicte sobiranista que sigui capaç de satisfer les dues parts.

La seva recepta, ha reiterat, és la d'una doble reforma de la Constitució i de l'Estatut que se sotmeti a votació i que suposi un aprofundiment en un model federal i més autogovern per a Catalunya. "Ara no hauríem de tenir pressa", ha precisat.