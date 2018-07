La indústria xinesa genera els gasos que perjudiquen la capa d'ozó

Un aïllant domèstic de preu reduït produït a la Xina ha estat identificat per l'Agència de Recerca Ambiental (EIA) com a origen del misteriós augment d'un agent destructor de l'ozó. L'informe d'aquest organisme «demostra de manera concloent que l'ús de CFC-11 en el sector d'aïllament d'escuma rígida de poliuretà de Xina, en particular en el subsector de la construcció, està molt difós i generalitzat». El CFC-11, un gas altament nociu per a la capa d'ozó, s'utilitza com un agent de espumació en la fabricació de panells d'escuma modelada i escuma en aerosol utilitzada amb fins d'aïllament. La NOAA havia detectat un misteriós augment en la presència d'aquest agent en l'atmosfera, malgrat la seva prohibició expressa. Segons l'informe, «l'escala del problema de compliment és tal que no pot tractar-se com una sèrie d'incidents aïllats». Per aquesta raó, l'EIA insta el Govern de la Xina i les parts en el Protocol de Mont-real», a reconèixer la magnitud d'aquest delicte ambiental i prenguin mesures immediates.