L'exconductor de Trump el demanda per impagament

El conductor personal de Donald Trump durant 20 anys ha demandat una empresa de Trump per un total de 178.000 dòlars (151.000 euros) per les hores extres que va treballar i que mai li van pagar. A més, denuncia que no va tenir cap pujada significativa de sou en dotze anys. Els impagaments al conductor, Noel Cintron, corresponen a la feina extra dels seus sis últims anys en el lloc -3.300 hores a 54,09 dòlars l'hora-, ja que les anteriors no poden ser ja reclamades judicialment. «El president Donald Trump ha explotat i negat importants retribucions a qui va ser el seu conductor personal durant molts anys en una cruel exhibició de privilegis sense fonament i sense el més mínim sentit de la noblesa obliga», subratlla la demanda.