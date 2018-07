Un tribunal de majoria progressista a l'Audiència Nacional jutjarà Trapero

La Secció Primera de la Sala penal de l'Audiència Nacional, integrada pels magistrats de línia progressista Manuela Fernández de Prado i Ramón Sáez Valcárcel, jutjarà pels delictes de sedició i organització criminal l'excap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, informen a Europa Press fonts jurídiques.

El tribunal, presidit per la magistrada conservadora Concepción Espejel, jutjarà també els exlíders polítics d'aquest cos policial Cèsar Puig i Pere Soler i la intendent Teresa Laplana pels incidents ocorreguts el 20 i 21 de setembre davant de la conselleria d'Economia a Barcelona i per simular «un dispositiu enga-nyós» per permetre la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.

Precisament els dos magistrats de cort progressista van integrar el tribunal -juntament amb l'actual ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska- que l'any 2014 va absoldre les 19 persones acusades d'assetjar el Parlament català el 15 de juny de 2011.

En la seva resolució, van exposar que tots els acusats «van exercir el dret fonamental de manifestació», desobeïnt la Fiscalia que demanava cinc anys de presó per a ells per la seva participació en la concentració convocada pel 15-M al Parlament i que va acabar en situacions de setge a més d'una desena de parlamentaris, entre ells l'expresident català Artur Mas.

La sentència -que va comptar amb el vot particular de Grande-Marlaska-, va ser anul·lada pel Tribunal Suprem que va condemnar a tres anys de presó per delicte contra les institucions de l'Estat a vuit dels acusats en aquella causa.