La trobada entre Sánchez i Torra rebaixa tensions però denega l'autodeterminació

La primera trobada que van mantenir ahir el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, va iniciar un camí de distensió després d´un llarg període d´incomunicació amb el govern Rajoy, però les aspiracions del sobiranisme de pactar un referèndum d´autodeterminació continuen topant amb el no rotund de la Moncloa.

Sánchez i Torra es van reunir durant més de dues hores i mitja al Palau de la Moncloa en una trobada carregada de gestos d´aproximació, com el regal d'una ampolla de ratafia per part del president Torra, o el passeig pels jardins del complex fins a la font que va ser testimoni de les cites secretes entre Antonio Machado i Pilar de Valderrama, Guiomar.

Totes dues parts van reconèixer el bon clima de la reunió en les respectives compareixences posteriors (el mateix Quim Torra per part del govern català, i la vicepresidenta Carmen Calvo per part del govern central), i coincideixen que la trobada va establir un precedent de col·laboració futura, entenent que davant una crisi política s'han de trobar solucions polítiques.

Tanmateix, no hi va haver cap acostament sobre el dret d'autodeterminació, per bé que el govern català no claudicarà en absolut. Torra va precisar que havia dit a Sánchez que no renuncia a cap de les fórmules per arribar a la independència i advertia que l'autodeterminació no passa només per reconèixer que és un problema polític, sinó que és una cosa «que ha de votar-se», perquè té el suport «del 80 % dels catalans». Així mateix, va exigir a l´executiu espanyol que s´acabi «l´ofensiva judicial i política contra l´independentisme» i li va reclamar que posi fi «a la persecució de les idees».



Del referèndum, «poc a parlar»



Des del govern espanyol, en la seva compareixença, Carmen Calvo va deixar clar que sobre el referèndum que defensen els independentistes «hi ha molt poc a parlar».

Calvo havia destacat uns minuts abans que el president li havia deixat clar que no hi ha presos polítics a Espanya i que el Govern central no pot interferir en les decisions dels jutges. Per a la vicepresidenta, l'executiu espanyol «té l'obligació» de defensar l´ordre constitucional i, encara que conegui que hi ha un projecte polític independentista a Catalunya, entén que ha de fomentar la distensió i la feina conjunta amb les seves autoritats.

En aquest sentit, Torra lamentava ahir no haver vist en el president Sánchez una proposta o alternativa per a Catalunya més enllà del concepte d'un Estat plurinacional, si bé li va agrair que, malgrat el desacord, «avui haguem pogut parlar de tot», inclosa l'autodeterminació (per ara frustrada), i va demanar «intel·ligència col·lectiva» per arribar al màxim d´acords possibles.

Per al president Torra, la reunió d´ahir «obre un fil d'esperança» davant de pròximes trobades amb Sánchez perquè «si partim del reconeixement que hi ha un problema polític, cal fer esforços per trobar solucions polítiques».

Des de les dues parts es van fer diverses apel·lacions a la possibilitat d'aquesta labor comuna per rebaixar la crisi política i Calvo va defensat la normalització de relacions amb la Generalitat. En aquest context, va anunciar l´acord entre Sánchez i Torra de convocar properament la Comissió Bilateral Estat-Generalitat (vegeu desglossat), així com altres comissions, establertes a l'Estatut, sobre infraestructures, transferències i hisenda, entre d´altres.