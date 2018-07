VÍDEO | Quart encierro veloç i net dels toros de Fuente Ymbro

Sis toros de la ramaderia gaditana de Fuente Ymbro han protagonitzat aquest dimarts un encierro de Sanfermines ràpid i net, en el qual no s'han produït ferides per banya encara que sí quatre traslladats per diverses contusions, segons les primeres informacions facilitades en el Complex Hospitalari de Navarra.

La cursa ha durat 2 minuts i 15 segons i ha estat la més veloç del que va de Sanfermines de 2018, un fort ritme que ha provocat que diversos mossos es veiessin atropellats.

L'encierro ha començat a les vuit del matí amb cel assolellat i sòl sec. Un cabestre ha sortit al capdavant dels corrals de Santo Domingo i després d'ell els sis toros, que aviat han pres el cap de la manada, tot i que amb prou feines han mirat als mossos.

De seguida, els esquellers han tornat a posar-se al capdavant i han marcat el ritme de la cursa, sense més incidències. A la sortida de la corba de Mercaders, diversos mossos s'han vist atropellats pel ritme de la cursa.

Els toros anaven molt tapats a Estafeta pels esquellers, el que ha dificultat que els mossos poguessin tenir espai per córrer davant de les astes.

A la meitat del carrer Estafeta, un toro negre que anava a la part posterior del grup ha relliscat i s'ha despenjat de la resta dels seus germans. Això sí, s'ha aixecat i després d'uns instants de dubte ha seguit la carrera, guiat pels mossos.

A mesura que els toros s'anaven acostant al final d'Estafeta, el ramat s'ha anat obrint i estirant, i diversos mossos s'han tornat a veure atropellats en el tram de Telefónica.

A l'entrada al plaça de toros també s'han produït diverses caigudes, encara que els toros han arribat als corrals de la plaça sense incidències. Primer han entrat quatre toros amb els esquellers, després de dos minuts i 9 segons, i finalment han arribat als corrals els dos últims toros, en 2 minuts i 15 segons.