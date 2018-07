10 milions d'ampolles de vi espanyol es van vendre com a francès

Les autoritats franceses de lluita contra el frau han tret a la llum una estafa per la qual l'origen de milions de litres de vi rosat espanyol, fins a 70.000 hectolitres o 10 milions d'ampolles, van ser posats a la venda com si es tractés de vi francès . Es tracta d'un frau conegut com "afrancesament" i que està penat amb fins a 2 anys de presó i multes de 300.000 euros que poden elevar-se fins al 10% de la facturació.

L'estafa ha estat destapada després de la investigació a gran escala sobre l'etiquetatge del vi desenvolupada a tot el país el 2016 i 2017 per agents de la Direcció General de la Competència, el Consum i la Lluita contra el Frau (DGCCRF per les seves sigles en francès ) que van centrar les seves indagacions al llarg de tota la cadena de subministrament, incloent productors, importadors, intermediaris i distribuïdors.

D'aquesta manera, durant 2016 es van realitzar consultes en un total de 179 establiments, que l'any passat es van elevar a altres 564, descobrint-irregularitats en el 22% dels establiments visitats el 2016 i en el 15% dels de 2017. Les irregularitats detectades oscil·laven des de la confusió en l'etiquetatge l'afrancesament, el que representa un frau subjecte a sancions penals.

"Es van detectar casos d'afrancesament en volums que anaven des dels 2.000 hectolitres als 34.500 hectolitres (uns 4,6 milions d'ampolles)", assenyala la DGCCRF, afegint que "els vins espanyols es van vendre a granel com vi francès o fins i tot usurpant l'indicació geogràfica protegida (IGP) francesa ".

Quatre grans productors involucrats

En declaracions al diari francès 'Le Parisien', el director adjunt de la DGCCRF, Alexandre Chevallier, ha indicat que s'havia destapat un frau per afrancesament del vi en quatre grans productors. "Aquests casos afectaven més de 70.000 hectolitres", el que equivaldria a uns 10 milions d'ampolles de vi rosat, va explicar. En 2016, el vi a granel espanyol es va comprar a 0,34 euros / litre, davant els entre 0,75 i 0,90 euros / litre pagats per un vi equivalent francès.

De fet, les autoritats antifrau del país gal han estès la investigació a 2.414 establiments de França, incloent restaurants i bars, on es van detectar dos tipus d'engany, incloent l'absència de menció sobre l'origen del producte a la carta de vins i la utilització de denominacions comercials confuses, així com el afrancesament voluntari al vendre vi espanyol fent-lo passar per francès. "He demanat a la DGCCRF que continuï amb els controls del sector de manera regular", va declarar la secretària d'Estat d'Economia, Delphine Gény-Stephan.