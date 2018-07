El bloc sobiranista respon que és el Parlament qui ha de decidir

El Govern català va denunciar ahir que la suspensió de sis diputats decretada pel jutge Pablo Llarena, entre ells l'expresident Carles Puigdemont, pretén «alterar majories» al Parlament català, mentre que el grup de Junts per Catalunya va demanar que sigui la Cambra qui decideixi si aplica aquesta suspensió ordenada pel jutge que instrueix una de les causes contra l'independentisme.

Fonts de l'executiu van indicar que veuen aquesta decisió de Llarena com «una nova vulneració dels drets dels diputats» afectats. Les mateixes fonts van subratllar a més que només demostra que «no es respecta el resultat de 21-D», eleccions en les quals els sobiranistes van obtenir majoria absoluta al Parlament.

De la seva banda, Puigdemont, a través de Twitter, va alertar que el vot dels ciutadans està sent «trencat per una justícia que continua fent política». Per part dels grups parlamentaris sobiranistes, JxCat va defensar que el ple del Parlament és qui ha de «decidir» si suspèn de càrrec públic Puigdemont i els cinc altres diputats catalans, i va deixar clar que «en cap cas» el seu grup demanarà als seus parlamentaris que «renunciïn» a l'escó. La CUP també va demanar mantenir «intactes» els drets dels diputats afectats per la suspensió decretada per Llarena, mentre que ERC no va voler pronunciar-se encara sobre si acceptarà o no l'esmentada suspensió, però va considerar «impropi en una democràcia» que un jutge pugui suspendre un parlamentari.

Tant la CUP com JxCat esgrimeixen l'article 25 del reglament de la Cambra catalana, que estableix que un diputat pot ser suspès si existeix una ordre de processament o d'obertura de judici oral «i el ple del Parlament ho acordo per majoria absoluta».

Per contra, Cs i PP -com es recull en l'acte- citen l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal que explicita que un càrrec públic quedarà «automàticament suspès en exercici del mateix» quan sigui ferm una ordre de processament per delicte comès per persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels.