Corinna afirma que el rei Joan Carles la va utilitzar com a testaferro i que tenia comptes a Suïssa a nom del seu cosí

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, consultora establerta a Mònaco pròxima a Joan Carles I, afirma en uns enregistraments duts a terme pel comissari José Manuel Villarejo l'any 2015 que el rei emèrit la va utilitzar com a testaferro per ocultar patrimoni i propietats a l'estranger i que comptava amb comptes a Suïssa a nom del seu cosí.

Segons la informació difosa aquest dimecres per El Español i OK Diario, que ofereixen els enregistraments, Corinna va facilitar aquests detalls a Villarejo, que es troba en presó preventiva, en una reunió que tots dos van mantenir a l'habitatge que ella té en un exclusiu barri de Londres l'any 2015.

En aquella trobada, propiciada per l'empresari Juan Villalonga, amic dels dos, segons explica El Español, ella va explicar que estava vivint un "malson" perquè el rei havia col·locat diverses propietats al Marroc i en altres llocs fora d'Espanya al seu nom i en aquell moment, les hi estava reclamant, però si ella les retornava posant-les a nom de tercers incorria en un delicte de blanqueig.

"Posen la propietat dins de l'estructura, fan com un contracte de venda i llavors sembla tot perfecte. Clar, no poden dir que el beneficiari és l'altre (en referència al rei emèrit). Llavors, sense dir-m'ho, m'ho posen i després diuen: 'Aquesta no vol retornar-li la cosa'. Però si ho faig, és money 'money laundering'. És blanqueig", diu un dels fragments de l'enregistrament transcrits per El Español.

"M'està posant una pressió bàrbara perquè li retorni aquestes coses, però si ho faig vulnero la llei i puc anar a la presó", afegeix en l'enregistrament, en el qual assenyala que l'utilitzen com a testaferro atès que a Mònaco no és preceptiu fer declaració patrimonial, "ho han fet amb dues o tres coses i estan posant moltíssima de pressió". "Per exemple: enviar-li diners o donar-li coses... això és blanqueig", apunta Sayn-Wittgenstein.

En un altre moment de la conversa, l'empresària assenyala que aquestes pressions són perquè posi les propietats a nom del cosí del rei emèrit Álvaro Orleans de Borbó, qui ja estaria assumint aquest paper, sempre segons les paraules de Corinna. "Ara estan tractant que jo passi aquestes coses a Álvaro a través de Dante (assenyala en relació amb l'advocat Dante Canonica) Estan fent-me la guerra perquè jo no vull cometre un delicte", assegura.

"Ells han posat algunes coses a nom del seu cosí, que és Álvaro Orleans de Borbó, que també viu a Mònaco. Llavors els comptes de banc a Suïssa que no han... 'that didn't come back in the amnesty' les han posat al seu nom", apunta en l'enregistrament, afirmant en anglès que aquests comptes no van aflorar amb l'amnistia fiscal en relació amb la que va aprovar el Govern l'any 2012 i que permetia repatriar fons opacs.

Corinna assegura que és aquest cosí del rei emèrit "el que paga els vols fins a Los Ángeles i altres vols privats". "Surten de Torrejón per no controlar. De la zona militar. Però és una companyia anglesa. Es diu Air Partners i surten amb els avions llogats. És Álvaro qui està pagant", diu sobre Orleans de Borbó, qui ha negat rotundament tota aquesta informació en conversa amb El Español.

El CNI

D'altra banda, en els enregistraments difosos Corinna explica que va rebre amenaces del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), que va muntar dues operacions per fer-se amb la documentació que pogués guardar després dels seus anys de relació amb Joan Carles I, una a Londres i una altra a Mònaco, de la qual tindrien proves els equips de seguretat del príncep Albert de Mònaco i el ministeri de l'Interior monegasc.

Tal com explica El Español, Villarejo i l'empresària alemanya arriben a aquest punt en la conversa quan ell li mostra una sèrie de papers que ella assenyala com sostrets pel CNI de casa seva: "Això ha estat molt clar perquè ha estat el propi servei el que em va treure aquests papers de l'oficina de Mònaco l'any 2012. I sabien perfectament que no hi havia res il·legal", apunta.