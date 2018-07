Les defenses dels exconsellers del PDeCAT neguen converses amb la Fiscalia

Les defensa dels exconsellers del PDeCAT empresonats per rebel·lió, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, i del diputat de JxCat i expresident de l'ANC Jordi Sànchez va negar ahir «categòricament» qualsevol negociació amb la Fiscalia per pactar una condemna. En una nota remesa, l'advocat Jordi Pina, que defensa Rull, Turull i Sànchez, va negar cap contacte amb el ministeri públic «per arribar a cap acord» que impliqui una rebaixa de la condemna, a canvi de reconèixer els fets.

Pina va insistir també que no ha compartit amb el president de la Generalitat, Quim Torra, «cap mena d'informació que permeti assegurar que s'està contemplant aquest escenari». De la mateixa manera, Xavier Melero, que defensa l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, va assegurar que no ha mantingut cap contacte amb la Fiscalia per aconseguir una rebaixa de pena per al seu client, a qui el Tribunal Suprem ha processat per un delicte de rebel·lió, que pot arribar a imposar 30 anys de condemna.