El Govern confirma que vol introduir el consentiment explícit en els delictes sexuals

La vicepresidenta del Govern central i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, va confirmar ahir la seva intenció d'introduir el consentiment explícit en els delictes sexuals després de la sentència que condemna als cinc membres de La Manada per un delicte d'abús sexual i els absol del d'agressió. «Si una dona no diu sí expressament, tota la resta és no», va recalcar.

La vicepresidenta espanyola ja havia avançat aquesta intenció el passat diumenge en un entrevista en la qual, preguntada pel sentit de la reforma que prepara l'Executiu, va fer referència a la reforma que s'havia realitzat en el Codi Penal suec «per dir que llevat que una dona digui expressament si, la seva resposta és no».

«És una fórmula extraordinària, no podem estar interpretant. Si una dona no verbalitza si és no», va concretar fa tres dies la número dos de l'executiu de Pedro Sánchez.

Durant la seva compareixença durant la jornada d'ahir davant la Comissió d'Igualtat del Congrés, va recordar que està en marxa la revisió de la tipificació dels delictes sexuals en el Codi Penal.

«Necessitem fer una revisió que permeti assegurar millor, en termes de garanties, els tipus penals que no posin en risc a través de la interpretació delictes tan greus contra les dones» va defensar Calvo davant de la comisisó d'Igualtat del Congrés.

Segons la seva opinió, la vinculació dels delictes de caràcter sexual a la manca de consentiment exprés és una manera de «blindar» la llei. «O és sí o és no, i que no hi hagi interpretació possible», va remarcar la ministra en les seves paraules. En concret, Calvo va reivindicar que aquest és el model de Suècia i en el qual està treballant Alemanya. Per a la titular de la cartera d'Igualtat, si es relacionen aquests conceptes s'aconseguirà «preservar» el respecte a les dones i al seu sexualitat.

A més de la millorar la formació dels jutges des d'un enfocament de gènere, la ministra també creu que la Justícia «s'ha d'allunyar de la mirada sexista» així com del «patriarcat» a l'hora d'interpretar les normes.