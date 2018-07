L'Audiència ordena investigar si la Guàrdia Civil va faltar a la veritat

L'Audiència de Barcelona ha ordenat investigar si la Guàrdia Civil «va faltar a la veritat» en els interrogatoris del passat mes de juliol a imputats pel referèndum de l'1-O, encara avala que els agents practiquessin diligències «sense el mandat exprés» de l'instructor.

En una resolució, la secció sisena de l'Audiència de Barcelona revoca la decisió del titular del jutjat d'instrucció número 32 de Barcelona d'arxivar la querella que l'associació de juristes Drets va presentar contra la Guàrdia Civil, així com la denúncia que va formular el Govern català a arran dels interrogatoris practicats a alts càrrecs de la Generalitat de Cataluya el passat mes de juliol per l'1 d'octubre.

La sala acorda admetre a tràmit la querella presentada per Drets «només a l'efecte d'investigar la possible comissió de delictes de falsedat en document oficial», atès que els agents van comunicar als interrogats que els imputaven pels preparatius del referèndum de l'1-O a la causa oberta pel titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, mentre que en una resolució paral·lela instada per la CUP el magistrat aclaria que el cas no tenia per objecte «l'organització política ni la convocatòria d'un referèndum».