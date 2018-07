Rull, Turull i Forn passen la nit a Saragossa i arribaran avui al Bages

Els exconsellers catalans de Presidència Jordi Turull, d'Interior Joaquim Forn i de Territori Josep Rull van arribar ahir al migdia a la presó saragossana de Zuera després de gairebé cinc hores de viatge des de la presó madrilenya de Valdemoro.

Els tres, en presó preventiva com a conseqüència del seu paper en el procés sobiranista, han arribat al centre penitenciari aragonès en un autobús de la Guàrdia Civil similar al que va traslladar la setmana passada als també exconsellers Raül Romeva i Oriol Junqueras, a l'exdiputat del Parlament i exlíder de l'ANC Jordi Sànchez i al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Igual que aquests quatre, Forn, Turull i Rull van dormir ahir a la presó de Zuera i sortiran avui cap a la de Lledoners, on ja passaran a la custòdia dels Mossos d'Esquadra. La unitat de la Guàrdia Civil encarregada del trasllat és la Uprose, que ha seguit amb els excàrrecs catalans la conducció ordinària per a aquest tipus de desplaçaments.

Turull, Forn i Rull són els tres últims polítics presos per la causa del procés que eren en presons de Madrid i que arribaran a Catalunya per decisió d'Institucions Penitenciàries, després de consultar el jutge del Suprem Pablo Llarena.

Al centre de Zuera, els tres exconsellers estaven en cel·les individuals del departament d'ingressos i se'ls aplicava el mateix règim que a la resta de reclusos desplaçats en el transport, cosa que exigeix la seva estada continuada en l'esmentada cel·la fins a la seva sortida. Estava previst que hi dinessin i hi sopessin i que hi accedissin directament en arribar a Zuera, ja que els transports ordinaris no requereixen d'una avaluació prèvia per part dels equips d'especialistes del centre, i durant aquest temps, fins a la seva sortida avui al matí, no podien mantenir cap tipus de contacte ni entre ells ni amb d'altres reclusos.

Per la seva banda, l'Assemblea, Òmnium Cultural i els CDR han convocat concentracions avis davant la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, per l'arribada dels exconsellers a aquest centre penitenciari des d'Estremera, a Madrid.

Segons una anotació en el perfil de l'Assemblea, convoquen la concentració a les 7 de la tarda, davant la presó bagenca: «Hi serem per exigir-ne la llibertat i la de totes les persones empresonades, exiliades i represaliades. Us volem a casa, lluny dels murs de les presons!».

En sengles comunicats de l'ANC i Òmnium, informen que a la concentració hi assistiran la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie; el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, i la parella de Raül Romeva i membre de l'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC), Diana Riba, que faran diversos parlaments.

Per la seva banda, els CDR de Catalunya central han convocat una concentració a partir de les 11 del matí per rebre els presos i a les 7 d ela tarda s'adhereixen a la manifestació de l'ANC.

En aquest centre ja va haver-hi una manifestació la setmana passada quan van arribar-hi l'exvicepresident Oriol Junqueras, el diputat de JxCat Jordi Sànchez, l'exconseller Raül Romeva i el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart.

En una anotació en els seus respectius comptes de Twitter, Turull, Rull i Forn van afirmar ahir que tornen a la seva enyorada i estimada Catalunya després d'abandonar la presó d'Estremera, a Madrid, «però la injustícia persisteix».