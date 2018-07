Santamaría diu que hi ha apartheid i Casado vol il·legalitzar els partits independentistes

n El candidat a presidir el PP Pablo Casado va insistir ahir en la proposta d'il·legalitzar partits independentistes, perquè no entén que una formació pugui portar en els seus estatuts que vol «trencar la Constitució i trencar la llei».

En declaracions durant un acte a Madrid, Casado va recordar que aquesta proposta d'il·legalització ja la va fer a l'octubre de l'any passat en una roda de premsa com a portaveu del PP i li va suposar una petició de reprovació al Congrés, per part del portaveu d'ERC, Joan Tardà. Tot per dir que «els partits democràtics espanyols no haurien d'incloure en els seus estatuts fins il·legals», va assegurar ahir, quan va insistir que aquesta limitació es pot establir través de la Llei de Partits. A més, va celebrar que hi hagi companys del seu partit que abans «censuraven» la seva proposta d'il·legalitzar partits independentistes i ara ho «comencen a veure», perquè és una qüestió urgent per no tenir una política reactiva sinó preventiva davant del procés sobiranista català.

Però també va insistir en la seva proposta de tipificar en el Codi Penal el delicte de sedició impròpia i tornar a incloure el delicte de convocació il·legal de referèndum. «Amb aquestes dues mesures es va evitar el pla Ibarretxe, amb aquests dos delictes hauríem evitat el pla de Puigdemont», va concloure. Per això ha recomanat al president del Govern, Pedro Sánchez que faci «menys passejos per les fonts de La Moncloa» amb el president català Quim Torra i li deixi clar que l'Executiu «no pot negociar res amb independentistes».

La vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, va alertar Casado, que no és democràtic il·legalitzar partits «perquè pensen diferent». «No ho compartim», va assegurar Lastra, que va recordar que es va aprovar una llei de Partits que permetia il·legalitzar aquelles formacions que formaven part de bandes terroristes, però no il·legalitzar partits dels quals només es pot discrepar per les idees. Segons el seu parer, això pot passar en altres països del món, però no en un país democràtic com Espanya.

«Això de Pablo Casado és una estupidesa», va proclamar el portaveu d'ERC, Joan Tardà, que va assegurar que seria una «ximpleria» que el seu partit demanés, per exemple, la il·legalització del PP. Tardà no comprèn com Casado, que és «una persona intel·ligent», pot dir «tantes estupideses».

De la seva banda, el portaveu del PdeCAT, Carles Campuzano, va advertir que «il·legalitzar idees» no és propi de societats democràtiques. «No es poden il·legalitzar ni les idees ni milions de vots i resulta que a Catalunya més de dos milions de catalans aposten per la independència», va subratllar Campuzano, que va apostar pel diàleg i per trobar sortides polítiques a les demandes polítiques.

La candidata a la presidència de PP Soraya Sáenz de Santamaría va criticar ahir en una entrevista a la COPE la reunió entre Sánchez i Torra, adduint que «el primer que hauria d'haver fer el president [Sánchez] és parlar amb els constitucionalistes abans de convidar Torra a fer turisme per La Moncloa». Segons Sáenz de Santamaría, «no hi ha d'haver cap apaivagament amb aquesta gent" perquè «a Catalunya practiquen l'apartheid» i «Sánchez ha de defensar primer els catalans que se senten espanyols».

El Govern de la Generalitat va rebutjarles paraules de l'exvicepresidenta espanyola. «Són declaracions lamentables, i no cap a nosaltres sinó cap a les situacions greus com aquest apartheid i els que l'ha patit, és insultant», va dir la portaveu de l'executiu català, Elsa Artadi, tot afegint que està segura que «aquestes paraules no es diuen des de la ignorància, perquè ella és conscient del que passa realment a Catalunya».

«Demanaríem respecte. És com quan es compara l'independentisme amb el nazisme o el terrorisme d'ETA. Són situacions greus, amb víctimes i molt extremes. Hem de condemnar tots, la banalització d'aquestes situacions. No pot tenir cabuda en un discurs polític, per molta campanya de primàries que s'estigui fent», va comentar en roda de premsa després de la reunió del Govern català.