Torra avisa que pot convocar eleccions a partir del 27 d'octubre

n El president de la Generalitat, Quim Torra, va indicar ahir que després de la seva reunió de dilluns amb el cap del Govern, Pedro Sánchez, veu l'inici d'una «etapa de diàleg», encara que va remarcar que no renunciarà a l'autodeterminació i va avisar: «No tinc res a perdre». El president va recordar que té possibilitat de convocar eleccions anticipades a partir del 27 d'octubre i va indicar que en política «no descarta res». En una entrevista a Catalunya Ràdio, Torra va dir que «mai» renunciarà «a l'exercici del dret a l'autodeterminació» i va assegurar que li va traslladar a Sánchez que té «55 anys, fills ja grans i res a perdre».

En aquest sentit, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va indicar que l'executiu no es posa «dates límits» en el procés sobiranista per donar «una opció al diàleg».

Torra va advertir que no pot renunciar a l'1-O ni a la independència i va asseverar que li va dir a Sánchez que preveu iniciar el procés per a l'elaboració d'una «constitució» catalana: «President, anem de la restitució -de la Generalitat- a la constitució», va explicar que li va dir a Sánchez.

Torra va indicar que el «90% de la reunió» es va dedicar a parlar de l'autodeterminació i va reiterar que «no hi ha futur que no passi» per l'exercici d'aquest dret, del qual va dir que «no hi pot renunciar» mai perquè «el poble de Catalunya s'ho ha guanyat». Torra va detallar que en la primera setmana de setembre té previst fer una «conferència política» per explicar les actuacions dels pròxims mesos. Després de la trobada a la Moncloa, el president català ha apuntat que veu «l'inici d'una etapa de diàleg», encara que «potser no d'inici d'una negociació».

En tot cas, «venim de vuit anys de distanciaments» i la reunió d'ahir va permetre «marcar posicions de reconeixement mutu», i admetre que «es pot parlar de tot» i que hi pot haver una «relació bilateral».



«Un bon punt de partida»

Per a Torra, aquest és «un bon punt de partida» i a partir d'ara haurà de «veure si les paraules es tradueixen en fets». En tot cas, va agrair la conversa «sincera» amb Sánchez i que no es retraguessin les crítiques que s'havien llançat prèviament: «La ratafia fa aquest tipus de miracles», va fer broma, encara que va assegurar que no se la van beure.

Però va transmetre que hi va haver un bon clima i que es van intercanviar números de telèfon, dels quals ja van fer ús en enviar-se missatges després de la reunió per ressaltar que havia estat «agradable i sincera», segons va revelar.

Torra va deixar clar que no va entrar «en cap tipus de negociació» sobre la situació dels sobiranistes presos, encara que va apuntar que hi ha molts «ens» que poden tenir «incidència», entre els quals va citar l'Advocacia de l'Estat, la Fiscalia, el ministeri de l'Interior o el Tribunal de Comptes.

En aquest context, i malgrat incidir que els presos no són objecte de negociació, sí que va apuntar que es requereix per part del Govern central una «resposta política» que, va incidir, «entenem que farà, perquè és la seva responsabilitat, si és que estem en un canvi de cicle». L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, va mostrar la seva satisfacció via Twitter que el PSOE hagi reconegut que s'ha de buscar una «solució política».