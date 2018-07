Torra confia que Escòcia rebutjarà l'extradició de Ponsatí i situarà l'Estat «davant del seu propi mirall»

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha mostrat convençut aquest dimecres que Escòcia rebutjarà l'extradició de l'exconsellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, i posarà l'Estat espanyol "davant del seu propi mirall".

En una roda de premsa a Edimburg després de mantenir una reunió de treball amb Ponsatí i el seu advocat, Aamer Anwar, Torra ha dit que "qui té un problema és la justícia espanyola" que persegueix polítics "per deixar votar".

"Em mantinc calmada, sóc dura, són unes acusacions greus i si tenen èxit passaré temps a la presó i, si no, a l'exili, que també és dur. No vull plorar, només vull lluitar", ha assegurat, per la seva banda, Clara Ponsatí.