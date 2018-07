Troben un cadàver al forat d'un ascensor de l'hospital La Paz de Madrid

El cadàver d'un home d'entre 50 i 60 anys va ser localitzat ahir al buit d'un dels ascensors de l'Hospital Universitari de la Paz, encara que portava més d'un dia en aquest enclavament, segons van informar fonts policials i del centre. Personal de manteniment i seguretat van trobar del cos davant la forta pudor que desprenia. L'hospital va explicar que s'havia localitzat el cadàver a la fossa d'un dels ascensors i que la revisió de l'aparell es va fer per l'avís a la nit de dilluns d'un soroll, per la qual cosa el van aturar i ahir al matí es va comprovar l'estat de la cabina i quan es va procedir a analitzar el fossat de l'ascensor va ser quan es va descobrir el cadàver, moment en què es va avisar a la Policia Nacional. A la zona s'hi va desplaçar un forense per analitzar el cos, la identitat del qual de moment es desconeix. Al principi, s'ha fet càrrec de la investigació el Grup V d'Homicidis. No obstant, fonts coneixedores van indicar que l'home portava roba de carrer i una carta manuscrita. A més, confirmen que l'ascensor, en una primera anàlisi, no estava forçat i se sospita que pot ser un suïcidi.