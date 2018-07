Uns 30 professors de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca demanen el trasllat

Una trentena de professors de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca han demanat el trasllat a un altre centre el curs que ve. Segons fonts consultades, entre aquests hi ha vuit dels nou docents que van ser denunciats per la Fiscalia per "humiliar" alumnes fills de guàrdies civils després de l'1 d'octubre. La trentena de professors que han demanat el trasllat suposen aproximadament el 30% de la plantilla de tot el centre. En aquests moments, dos jutjats de Martorell mantenen obertes investigacions contra 4 dels 9 professors investigats, ja que es van desestimar 5 denúncies.